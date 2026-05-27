Castellón será el primer ayuntamiento en aplicar la prioridad nacional de Vox tras el acuerdo con el PP

Vox y PP han llegado a un acuerdo para incorporar criterios de arraigo en ayudas al alquiler joven en el Ayuntamiento de Castellón, lo que permitirá aplicar por vez primera en España el criterio de prioridad nacional en unas bases municipales de ayudas a la vivienda. Así, lo ha transmitido la propia formación.

El criterio de prioridad nacional, ahora incluido en las ayudas alquiler joven, estará también en los próximos presupuestos de la Generalitat Valenciana. Y será uno de los tres ejes prioritarios de los mismos, junto a la reforma fiscal que, como OKDIARIO ha adelantado, supondrá un ahorro impositivo de unos 400 euros por cada valenciano, y la vivienda.

Se da la circunstancia de que, precisamente en el Ayuntamiento de Castellón, en diciembre de 2025, tal como publicó entonces OKDIARIO,el Pleno aprobó una bajada del 2% adicional en el precio del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para el actual ejercicio de 2026. La medida fue impulsada por el actual equipo de Gobierno que conforman PP y Vox. Y situó el precio del recibo del IBI para los vecinos de Castellón un 8% por debajo de 2023, cuando el Consistorio estaba dirigido por PSOE y Compromís y la alcaldesa era la hoy senadora socialista, Amparo Marco.

Así queda la prioridad nacional en Castellón

Entre los criterios impulsados por Vox en su acuerdo en el Ayuntamiento de Castellón, se incluye una mayor puntuación para los jóvenes que acrediten un mayor tiempo empadronados en el municipio de Castellón, así como la valoración positiva de haber nacido en la ciudad, haber cursado estudios en el municipio o desarrollar en él su actividad laboral. También se tendrá en cuenta la existencia de familiares directos en Castellón como elemento de vinculación con el entorno local.

Además, se priorizará a los jóvenes que estén estudiando, trabajando o participando en programas de empleo, para apoyar a quienes efectúan un esfuerzo activo por emanciparse y construir un futuro en la ciudad. también, se contemplan situaciones de especial vulnerabilidad, como pertenecer a familias numerosas, monoparentales o tener algún tipo de discapacidad.

Vox ha insistido en que las medidas antes citadas responden a un principio de «justicia y sentido común»: «No se trata de excluir a nadie, sino de ordenar las prioridades de forma lógica y responsable para garantizar la cohesión social y el buen uso de los recursos públicos», según ha explicado el portavoz adjunto de Vox en el Ayuntamiento de Castellón, Alberto Vidal.

Tras alcanzar el acuerdo con el PP, Vox ha decidido retirar la moción que inicialmente había presentado sobre las ayudas al alquiler joven. Vox considera que este entendimiento supone un primer paso relevante en la incorporación del principio de prioridad nacional en las políticas municipales de vivienda. Si bien, insiste en que su objetivo es continuar avanzando en esa línea en el futuro, siempre dentro del marco legal vigente.