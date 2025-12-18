PP y Vox vuelven a bajar el IBI en Castellón y ya es un 8% más barato que en 2023 con PSOE y Compromís

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Castellón ha aprobado una bajada del 2% adicional en el precio del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para el ejercicio de 2026. La medida ha sido impulsada por el actual equipo de Gobierno que conforman PP y Vox, con la popular Begoña Carrasco como alcaldesa. La nueva bajada sitúa precio del recibo del IBI para los vecinos de Castellón un 8% por debajo de 2023, cuando el Consistorio estaba dirigido por PSOE y Compromís y la alcaldesa era la hoy senadora socialista, Amparo Marco.

Con ello, el grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Castellón da un nuevo paso para alcanzar el compromiso adquirido por Begoña Carrasco en 2023: que al término de la legislatura la rebaja del IBI sea de un 10% respecto a la etapa anterior. El IBI es el impuesto municipal más importante. Y, también, el que más afecta a las familias, al tratarse de un tributo que grava directamente el valor de los inmuebles.

La nueva bajada del IBI impulsada por PP y Vox se encuadra dentro de las nuevas ordenanzas fiscales, aprobadas en el citado Pleno. Entre ellas, el Consistorio seguirá implementando las destinadas a mitigar el impacto del denominado basurazo de Sánchez con bonificaciones del 50% por realizar al menos siete visitas al ecoparque. La medida, que hasta ahora beneficiaba a los propietarios, se ampliará, a partir de 2026 a los inquilinos. Estos últimos, tendrán desde el próximo 1 de marzo para acreditar sus visitas al citado ecoparque. A los inquilinos les serán válidas todas las visitas que hayan efectuado al citado ecoparque en 2025.

Además, también para mitigar el efecto del basurazo de Sánchez a los castellonenses, se descontará un 3% adicional por domiciliar el recibo. También, habrá cuotas superreducidas para las familias numerosas o bonificaciones de hasta un 20% de descuento para aquellas empresas que gestionen sus residuos y puedan acreditarlo antes del 31 de marzo del próximo año.

Con esta medida, el Ayuntamiento de Castellón, una de las tres capitales de las provincias de la Comunidad Valenciana, con una población de 183.711 habitantes, ha conseguido elevar hasta las 280.000 las visitas de los castellonenses al ecoparque, bajo la máxima de quien recicle pague menos.

Además, también por tercer año consecutivo, el equipo de Gobierno de PP y Vox en el Ayuntamiento de Castellón mantendrá la suspensión de tasas para las terrazas de los bares, restaurantes y cafeterías. Considera que con esta medida «mantiene una ciudad viva e impulsa la economía local», tal como ha manifestado el concejal de Hacienda, Juan Carlos Redondo.