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La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado ha aprobado este martes una moción impulsada por el PP que propone un plan de reestructuración y mejora de la gobernanza del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), que incluya la revisión de sus órganos de dirección, la implantación de mecanismos de control interno reforzados y la realización de auditorías externas independientes de carácter periódico.

La moción, aprobada con una autoenmienda del PP, ha contado con 19 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones. Durante la defensa de la moción, la senadora del PP Elena Castillo ha señalado que durante años el CNIO ha sido un «referente internacional» y «un símbolo del talento científico español», pero ha lamentado que actualmente «vive otra realidad».

«En las últimas semanas hemos conocido declaraciones extraordinariamente graves por parte del propio exgerente del centro, quien ha denunciado que durante años se habría producido una trama de irregularidades destinada a exprimir hasta el último céntimo de recursos públicos», ha indicado Castillo.

Estas denuncias se enmarcan en una crisis institucional que arrastra el principal centro público de investigación oncológica del país desde hace casi dos años. La Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas diligencias por posibles irregularidades en la contratación pública y por un presunto desvío de fondos que, según las investigaciones en curso, podría alcanzar decenas de millones de euros.

El caso se remonta a las acusaciones contra antiguos responsables del área económica del centro por supuestos contratos inflados, fraccionados o adjudicados a empresas vinculadas, lo que habría presuntamente permitido desviar dinero público durante más de una década.

Hay que tener en cuenta que a primeros del mes de marzo, casi 400 trabajadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) se han dirigido al Patronato de esta institución científica para expresar su preocupación por la situación que atraviesa, por el daño a la reputación del centro y la urgencia que requiere la resolución de algunos problemas «importantes e inmediatos» de gestión.

Precisamente ante esta situación, partidos de la oposición y sectores del mundo científico han responsabilizado directamente a la ministra Diana Morant, que dirige el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, por no haber frenado el deterioro institucional ni garantizar una respuesta eficaz desde el Gobierno central a la altura del prestigio que históricamente ha tenido la institución.

Cese de varios altos cargos

La crisis interna se agravó a finales de 2025, cuando el patronato del CNIO cesó a varios altos cargos y ordenó auditorías externas sobre la gestión económica y la contratación, en paralelo a la revisión del Tribunal de Cuentas correspondiente a los ejercicios 2022-2024.

En febrero de este año, el director gerente del centro, José Manuel Bernabé —nombrado para investigar la supuesta trama— presentó su dimisión en medio de tensiones internas y denuncias cruzadas, lo que volvió a dejar descabezada la estructura directiva y profundizó la crisis de gobernanza de la institución.

El CNIO, dependiente del Ministerio de Ciencia que dirige Diana Morant y considerado uno de los centros de investigación en cáncer más influyentes de Europa, cuenta con cientos de investigadores y participa en proyectos internacionales y ensayos clínicos, por lo que la situación ha generado preocupación tanto en la comunidad científica como en el ámbito político.

Gestión de fondos públicos

En este contexto, el PP defiende que la iniciativa aprobada en el Senado pretende «blindar» la transparencia y evitar que se repitan situaciones similares en un organismo que gestiona fondos públicos y que desempeña un papel clave en el desarrollo de terapias contra el cáncer, mientras que los grupos que votaron en contra acusaron a los populares de utilizar el caso con fines políticos (PSOE) y de interferir en la autonomía científica del centro.

Por todo ello, la moción insta al Gobierno a establecer un marco plurianual de financiación estable y suficiente para el CNIO, que garantice la sostenibilidad de sus proyectos estratégicos y reduzca su dependencia de financiación coyuntural.

Además, propone impulsar un programa específico de atracción y retorno de talento científico, orientado a recuperar investigadores y reforzar la competitividad internacional del centro. Así como, desarrollar un plan de renovación y modernización de infraestructuras científicas.

«También es necesario establecer un sistema de evaluación continua, transparente y participativo, basado en indicadores objetivos de rendimiento científico, gestión y captación de recursos, cuyos resultados sean de acceso público y que incorpore la participación activa de la comunidad científica del CNIO en los procesos de toma de decisiones estratégicas», ha apuntado la senadora popular.

Fondo de contingencia

Por último, la iniciativa defiende crear un fondo de contingencia para centros de investigación estratégica, que permita hacer frente a situaciones excepcionales que puedan comprometer la continuidad de proyectos científicos esenciales.

«Esta moción no es ideológica, es institucional. No busca el desgaste del Gobierno, busca el fortalecimiento del sistema científico, porque el CNIO no pertenece a ningún partido, pertenece a la sociedad española», ha resaltado Castillo.

Tras ello, la senadora ha asegurado que la ciencia no se sostiene con anuncios, sino con presupuestos: «La diferencia entre liderar o depender, entre innovar o copiar, entre avanzar o quedarse atrás, está precisamente en la inv