¿Qué causa el dolor en el hombro izquierdo después de comer? Un médico explica su relación con el corazón

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Tener dolor en el hombro izquierdo después de comer puede resultar alarmante para muchas personas, sobre todo porque suele asociarse de inmediato con un problema cardíaco. Sin embargo, diversos especialistas advierten de que esta molestia no siempre tiene relación con el corazón. En algunos casos, el origen puede encontrarse en trastornos digestivos, inflamaciones musculares o incluso tensiones relacionadas con el diafragma.

La sensación puede aparecer tras comidas abundantes, muy grasas o difíciles de digerir, y a veces se acompaña de síntomas como hinchazón, ardor, presión en el pecho o cansancio. Si se logran conocer las posibles causas, es posible actuar con mayor tranquilidad.

El doctor Sherif Hussein, consultor en enfermedades cardiovasculares citado por El Consolto, explica que ciertas afecciones digestivas pueden provocar un dolor que se irradia hacia el hombro izquierdo o el pecho después de comer. El especialista señala que el reflujo ácido, la acumulación de gases, la gastritis y los calambres estomacales pueden generar molestias muy similares a las cardíacas. Además, recuerda que las comidas copiosas y ricas en grasa aumentan la carga sobre el sistema circulatorio, especialmente en personas mayores o pacientes con enfermedad coronaria.

Hussein también advierte que existen señales que requieren atención médica inmediata, como dificultad para respirar, sudoración excesiva, mareos, palpitaciones o dolor intenso en el pecho. «Aunque muchas veces el origen sea digestivo o muscular, nunca conviene ignorar un dolor persistente o repetitivo después de las comidas», sugiere. En ese sentido, resulta importante consultar rápidamente con un profesional para descartar complicaciones graves y recibir el tratamiento adecuado.

¿Qué relación existe entre el estómago y dolor en el hombro izquierdo?

Aunque pueda parecer extraño, el aparato digestivo y el hombro están más conectados de lo que muchas personas imaginan. Según explica CIM Formación, el diafragma desempeña un papel clave en este fenómeno. Esta estructura musculo tendinosa separa el tórax del abdomen y comparte conexiones nerviosas con diferentes zonas del hombro.

«Cuando determinados órganos, como el estómago, el hígado o el esófago, irritan el diafragma, el cerebro puede interpretar esa señal como un dolor localizado en el hombro izquierdo», explican los profesionales.

Este mecanismo se conoce como dolor referido. La molestia no se origina realmente en la articulación del hombro, sino en otra parte del cuerpo. Por eso, algunas personas sienten dolor en la zona superior o posterior del hombro tras comer demasiado o sufrir problemas digestivos. En muchos casos, ni siquiera existe una lesión muscular visible, lo que puede aumentar la confusión y la preocupación.

¿Qué problemas digestivos pueden provocar dolor?

El reflujo gastroesofágico es una de las causas más frecuentes. Cuando el ácido del estómago asciende hacia el esófago, puede irritar tejidos cercanos al diafragma y generar dolor que se extiende hacia el pecho o el hombro izquierdo. Este malestar suele aparecer después de comidas abundantes, picantes o con exceso de grasa.

La gastritis y las úlceras pépticas también pueden provocar síntomas similares. Según LSDC Healthcare, estas afecciones irritan la mucosa gástrica y pueden desencadenar dolor reflejo en el omóplato izquierdo. Muchas personas notan además ardor, sensación de pesadez, hinchazón o digestiones lentas.

Otro problema habitual es la acumulación de gases. La distensión abdominal ejerce presión sobre el diafragma y puede causar molestias que se irradian hacia el pecho y el hombro. Aunque suele tratarse de una situación benigna, el dolor puede resultar intenso y generar ansiedad.

¿Cuándo el dolor en el hombro izquierdo puede indicar un problema cardíaco?

No todos los casos están relacionados con el sistema digestivo. El doctor Sherif Hussein recuerda que algunas enfermedades cardíacas también pueden provocar dolor en el hombro izquierdo, especialmente cuando existe afectación de las arterias coronarias. En estos pacientes, el dolor puede extenderse al brazo, el cuello o la mandíbula.

Las señales de alarma incluyen dificultad para respirar, sudoración excesiva, mareos, palpitaciones o presión intensa en el pecho. Si estos síntomas aparecen después de comer o durante un esfuerzo físico, es fundamental buscar atención médica inmediata. Aunque el origen no siempre sea grave, descartar un problema cardiovascular resulta imprescindible.

Las personas con hipertensión, colesterol elevado, diabetes o antecedentes cardíacos deben prestar especial atención a estas molestias. También conviene consultar si el dolor aparece de forma repetitiva o empeora con el tiempo.

¿Cómo prevenir el dolor después de las comidas?

Los especialistas recomiendan evitar las comidas demasiado pesadas y repartir la alimentación en porciones más pequeñas a lo largo del día. Comer despacio y reducir el consumo de grasas ayuda a disminuir la presión sobre el sistema digestivo y el diafragma.

También es importante mantener hábitos saludables. Dejar de fumar, realizar actividad física regular y controlar la presión arterial, el colesterol y el azúcar en sangre puede reducir tanto el riesgo digestivo como cardiovascular.

«Si el dolor aparece de manera frecuente, llevar un control de los alimentos consumidos y de los síntomas puede ayudar al médico a encontrar la causa exacta», recomienda el doctor Sherif Hussein.