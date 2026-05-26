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La Unidad Mixta de Investigación en Diseño y Fabricación Biomédica (BioFab), integrada por investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante y la Universidad de Alicante, ha desarrollado una innovadora prótesis multifuncional y personalizable de miembro superior dirigida a personas con amputación total del brazo o ausencia de la articulación del codo. El dispositivo, que ya ha sido validado por usuarios, permite realizar tareas cotidianas con mayor autonomía y comodidad.

El proyecto apuesta por un diseño modular fabricado mediante impresión 3D, concebido para mejorar la funcionalidad y reducir significativamente los costes frente a las prótesis avanzadas tradicionales. La prótesis incorpora diferentes accesorios intercambiables —o gadgets— que pueden adaptarse a las necesidades de cada actividad, facilitando acciones diarias como comer, vestirse, escribir o sujetar objetos. Además, cuenta con una estructura telescópica ajustable y una cazoleta personalizada que se adapta a la anatomía de cada paciente.

Los investigadores destacan que muchas de las prótesis actuales presentan un elevado coste y una gran complejidad tecnológica debido a la incorporación de sensores, motores y software específico, lo que encarece el producto y limita la autonomía de los usuarios por la necesidad de recargas frecuentes. Frente a ello, el equipo de BioFab, en colaboración con la asociación universitaria Artefactos, ha diseñado un sistema mecánico «simple, ligero y funcional», sin tornillería externa y con módulos fácilmente intercambiables que no requieren herramientas adicionales.

«Nuestro objetivo es ofrecer una prótesis más versátil, adaptable y asequible, que realmente facilite la autonomía en el día a día y responda a las necesidades reales de los usuarios», explica el director científico de BioFab, Javier Esclapés.

Entre las principales ventajas del dispositivo, destaca la cazoleta fabricada con un material flexible, lavable, biocompatible y confortable para el contacto directo con la piel, garantizando así un ajuste ergonómico adecuado para un uso prolongado. Asimismo, cada módulo puede imprimirse con el material más apropiado según la función que vaya a desempeñar. Por ejemplo, el accesorio diseñado para cocinar está elaborado con un material rígido, resistente a impactos y con alta tolerancia al calor, lo que facilita la limpieza y asegura unas condiciones higiénicas óptimas.

El uso de impresión 3D permite además acelerar los procesos de personalización y adaptación a distintos usuarios sin necesidad de moldes y con un menor coste de fabricación, lo que abre la puerta a soluciones más accesibles y rápidas de producir.

La nueva prótesis, ya protegida mediante una solicitud de patente, se encuentra actualmente en fase de búsqueda de empresas interesadas en colaborar en su validación industrial y futura explotación comercial. Desde la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de Alicante y la Unidad de Innovación de Isabial trabajan para impulsar acuerdos con compañías especializadas en productos de apoyo y rehabilitación.

Paralelamente, BioFab participa junto a Artefactos, Isabial y Cocemfe Alicante en talleres colaborativos donde usuarios, familias, terapeutas e ingenieros prueban y evalúan los primeros prototipos. La iniciativa busca incorporar la experiencia directa de los pacientes en el desarrollo de soluciones realmente útiles y funcionales.

«Para nosotros es fundamental que el usuario participe activamente en el manejo y evaluación de cada componente. Gracias a este trabajo seguimos desarrollando soluciones que amplían las posibilidades de una prótesis, permitiendo desde tocar la guitarra hasta conducir una moto, siempre cuidando la salud postural y el bienestar psicosocial», señala la presidenta de Artefactos, Mercedes Llorens.