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La huelga médica contra el Ministerio de Sanidad se ha convertido ya en uno de los mayores conflictos sanitarios de los últimos años y el foco político apunta directamente a la ministra Mónica García. Tras más de 25 días de paros acumulados desde febrero, los sindicatos denuncian que el Ministerio sigue sin convocar formalmente nuevas negociaciones y mantiene completamente bloqueado el conflicto.

El malestar del colectivo médico ha ido creciendo semana tras semana. La huelga, convocada una semana al mes desde febrero, nació por una reclamación concreta: un Estatuto Médico propio que reconozca las particularidades laborales de los facultativos. Los sindicatos insisten en que no están planteando exigencias «inasumibles», sino cuestiones básicas como limitar jornadas extremas, mejorar las guardias, reconocer las horas extra y diferenciar la situación de los médicos del resto de categorías sanitarias.

Sin embargo, el conflicto ha entrado en un punto muerto. Según denuncian los representantes médicos, desde el mes de abril ni siquiera se ha producido una reunión formal entre el Comité de Huelga y el Ministerio. La falta de interlocución ha llevado a endurecer el calendario de movilizaciones y los sindicatos ya han confirmado nuevos paros del 15 al 19 de junio, con la amenaza de prolongar el conflicto tras el verano si no hay avances reales.

La situación empieza a tener un fuerte impacto asistencial. En Madrid ya se han contabilizado más de 150.000 consultas suspendidas, más de 7.300 cirugías canceladas y más de 15.000 pruebas diagnósticas aplazadas por las jornadas de huelga. En Canarias, el conflicto ha dejado más de 45.000 consultas suspendidas y 1.200 operaciones canceladas. En otras comunidades, como La Rioja o la Comunidad Valenciana, los médicos han comenzado además a dejar de realizar actividad extraordinaria por las tardes, lo que amenaza con disparar todavía más las listas de espera.

La crítica más dura contra la ministra no llega sólo desde la oposición política, sino desde sus propios compañeros de profesión. Los sindicatos médicos consideran «inverosímil» que, tras meses de conflicto y decenas de jornadas de huelga, Sanidad siga sin sentarse a negociar de forma efectiva. El Comité de Huelga ha llegado incluso a pedir públicamente la dimisión de Mónica García, acusando al Ministerio de «manipular el relato», bloquear las conversaciones y tratar de desgastar al colectivo médico.

«No ha cambiado nada»

La tensión escaló todavía más después de que la ministra acusara a algunos sindicatos de estar «alineados con la derecha» y de mantener artificialmente el conflicto. Estas declaraciones provocaron una ruptura total de confianza entre ambas partes y reforzaron la idea, cada vez más extendida entre los médicos, de que el Ministerio ha optado por la confrontación política en lugar de buscar una solución negociada.

Mientras tanto, los facultativos recuerdan que sus reivindicaciones no pasan por privilegios extraordinarios, sino por corregir situaciones que consideran insostenibles: guardias de 24 horas, semanas laborales que en algunos casos superan las 70 u 80 horas, horas extraordinarias peor pagadas que la jornada ordinaria y una falta de reconocimiento específico de la responsabilidad médica.

El conflicto amenaza además con dejar secuelas duraderas sobre el sistema sanitario público. Las listas de espera ya arrastraban cifras récord antes de las movilizaciones y la suspensión masiva de consultas, pruebas y operaciones está agravando todavía más la saturación asistencial. Diversos servicios autonómicos de salud reconocen que el sistema no está siendo capaz de absorber el volumen de actividad aplazada.

Pese a ello, los sindicatos médicos aseguran que seguirán adelante mientras el Ministerio mantenga el bloqueo. «No ha cambiado nada», insisten desde el Comité de Huelga, que mantiene intacto el calendario diseñado en enero y considera que el Gobierno está dejando pasar el tiempo sin afrontar el fondo del problema. La sensación entre buena parte del colectivo es que el Ministerio de Sanidad ha perdido ya completamente la capacidad de reconducir una crisis que afecta directamente a pacientes, profesionales y al funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Lo más paradójico es que varias plataformas saldrán esta semana a protestar por la privatización de la sanidad en Madrid y no lo han hecho para apoyar en esta larga huelga a los sindicatos, denuncian muchos facultativos.