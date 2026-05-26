Mientras millones de españoles sufren la alergia al polen cada primavera, hay hábitos sencillos que podrían cambiar su experiencia por completo

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La llegada de la primavera supone un alivio para muchas personas, pero también marca el inicio de una de las épocas más incómodas para quienes sufren alergia al polen. Estornudos, congestión nasal, ojos irritados y dificultad para respirar forman parte de una rutina que puede afectar al descanso, trabajo y calidad de vida. Según explica la Clínica Universidad de Navarra, esta reacción se produce cuando el organismo identifica el polen como una amenaza y activa una respuesta inmunológica. Aunque evitar la exposición resulta complicado, existen medidas y tratamientos que ayudan a reducir los síntomas en los meses de polinización.

La intensidad de esta alergia suele variar según el clima y las condiciones ambientales. Los días de lluvia suelen ser más llevaderos porque la humedad hace que los granos de polen aumenten de tamaño y caigan al suelo, mientras que el viento favorece su dispersión y empeora las molestias. El Hospital Cruz Roja de Córdoba recuerda que la prevención es una herramienta esencial para evitar crisis alérgicas y mejorar el bienestar diario. Permanecer en interiores durante las horas de mayor concentración, usar mascarillas y gafas de sol, así como mantener las ventanas cerradas son algunas de las prevenciones a adoptar. Además, tratamientos como los antihistamínicos, los corticoides inhalados y la inmunoterapia ayudan a controlar los síntomas y a reducir progresivamente la sensibilidad frente a los alérgenos más frecuentes.

Cómo reducir y prevenir la alergia al polen de cada primavera

También resulta importante evitar actividades como cortar el césped, tender la ropa al aire libre o dormir cerca de plantas muy polinizantes durante primavera.

La alergia al polen tiene un marcado carácter estacional y suele aparecer con mayor intensidad durante la primavera y parte del verano. Entre los síntomas más habituales destacan la congestión nasal, el aumento de mucosidad, los estornudos repetidos, el lagrimeo y el enrojecimiento de los ojos. Algunas personas también presentan tos seca, pitidos en el pecho y sensación de falta de aire.

La Clínica Universidad de Navarra señala que estas molestias aparecen porque el sistema inmunitario interpreta el polen como una sustancia peligrosa, aunque realmente no lo sea.

«Esa respuesta exagerada del organismo provoca inflamación en las vías respiratorias y en los ojos, dificultando las actividades cotidianas», explican los especialistas.

¿Cómo reducir la exposición al polen?

Aunque evitar el polen por completo resulta prácticamente imposible, existen medidas preventivas que ayudan a disminuir el contacto con las partículas que circulan en el ambiente.

Una de las recomendaciones más importantes consiste en limitar las salidas durante las horas de mayor concentración, especialmente entre las cinco y las diez de la mañana y entre las siete y las diez de la noche.

La Farmacia La Pedrera aconseja permanecer en interiores durante los días de viento fuerte, ya que las corrientes de aire facilitan la dispersión del polen. También es recomendable mantener las ventanas cerradas tanto en casa como en el coche para impedir que las partículas entren en los espacios cerrados.

Otro consejo útil es utilizar filtros especiales en los sistemas de aire acondicionado y cambiarlos con frecuencia. De esta forma, se reduce la presencia de polen en el ambiente y se mejora la calidad del aire dentro de la vivienda.

La importancia de proteger ojos y vías respiratorias

Las mascarillas continúan siendo una herramienta eficaz para las personas alérgicas, sobre todo durante los días con altos niveles de polinización. El Hospital Cruz Roja de Córdoba destaca que su uso puede disminuir notablemente la inhalación de partículas y aliviar los síntomas respiratorios.

Las gafas de sol también ayudan a evitar que el polen entre en contacto directo con los ojos. Gracias a esta protección, se reduce el lagrimeo y la irritación ocular, dos de las molestias más frecuentes en quienes padecen alergia estacional.

Además, al regresar a casa conviene ducharse y cambiarse de ropa, ya que el polen puede quedar atrapado en los tejidos y el cabello. Tender la ropa al aire libre tampoco es recomendable, porque las partículas se adhieren fácilmente a las prendas recién lavadas.

¿Qué tratamientos alivian los síntomas de la alergia al polen?

Cuando las medidas preventivas no son suficientes, los especialistas suelen recomendar tratamientos destinados a aliviar los síntomas. La Clínica Universidad de Navarra explica que los antihistamínicos de segunda generación son una de las opciones más utilizadas porque reducen el picor, los estornudos y la rinorrea sin provocar tanta somnolencia.

También pueden emplearse sprays nasales con corticoides, colirios para las alergias y corticoides inhalados en los casos con síntomas respiratorios más intensos. Estos tratamientos permiten controlar la inflamación y mejorar la calidad de vida durante la temporada de polinización.

Sin embargo, los expertos recuerdan que la automedicación no es aconsejable. Cada paciente presenta una sensibilidad diferente y necesita un tratamiento adaptado a sus síntomas y antecedentes médicos.