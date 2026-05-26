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La Asociación MIR España considera que «ha llegado el momento de dar un paso adelante» en la defensa de los médicos residentes y del futuro de la sanidad pública, y amenaza con una huelga indefinida en septiembre si no mejoran sus condiciones laborales con «avances reales y verificables». Esta es la nueva ofensiva que se cierne sobre las políticas sanitarias de la ministra de Sanidad, Mónica García, que, lejos de cerrar un acuerdo con los médicos españoles tras 25 días de huelga este 2026, ahora se cruza en el conflicto con los médicos internos residentes, aquellos que preparan su especialidad.

Esta es una situación que «ninguna empresa privada toleraría un modelo sostenido sobre este nivel de sobreesfuerzo permanente sin asumir responsabilidades directas», sin embargo, «en sanidad se ha normalizado durante demasiado tiempo». Por tanto, el apoyo a esta huelga se fundamenta en que «ningún sistema sanitario puede construirse sobre el agotamiento permanente de quienes lo mantienen cada día en funcionamiento».

Durante años, afirman que los médicos internos residentes han sostenido gran parte de la actividad asistencial bajo condiciones «cada vez más difíciles» con «jornadas excesivas, sobrecarga asistencial, dependencia estructural de las guardias y pérdida progresiva de poder adquisitivo y calidad formativa».

Ahora, pese a «meses de movilizaciones, concentraciones y jornadas de huelga», desde el colectivo siguen observando «una ausencia de medidas reales y una falta de voluntad negociadora suficiente para abordar los problemas estructurales que afectan a nuestro colectivo».

Salario digno

Los MIR consideran que ha llegado el momento de afrontar reformas reales y no meramente simbólicas en sus condiciones laborales y formativas. Entre sus principales reclamaciones figuran una limitación efectiva de la jornada y de las guardias, un sistema transparente de control horario y una mejora del salario base que permita reducir las diferencias retributivas entre comunidades autónomas.

Además, reclaman poner fin a la dependencia de las guardias para alcanzar un sueldo digno, garantizar el tiempo destinado a la formación, reforzar la supervisión clínica —especialmente en los servicios de Urgencias— y mejorar aspectos como el descanso, la conciliación y las libranzas tras las guardias. Todo ello, junto a un mayor reconocimiento institucional y profesional del colectivo MIR dentro del sistema sanitario.

Asimismo, manifiestan su preocupación ante aquellas entidades u organizaciones que, «lejos de posicionarse de forma clara en defensa de los médicos y de sus condiciones laborales», han optado por cuestionar o debilitar movilizaciones legítimas del colectivo. Por este motivo, advierten que reevaluarán sus relaciones institucionales y futuras líneas de colaboración con aquellas organizaciones que mantengan posicionamientos contrarios a los intereses del colectivo médico.

El momento es clave

«Creemos que este es un momento clave para la profesión. Ya no basta con declaraciones simbólicas ni con medidas parciales. Los médicos residentes necesitamos cambios reales, estructurales y valientes. Porque cuidar a quienes sostienen el sistema sanitario no puede seguir dependiendo del sacrificio constante de sus profesionales», afirman.

Desde la asociación recuerdan que no solo hablan de sus condiciones laborales, sino de la seguridad clínica, calidad asistencial y sostenibilidad del sistema sanitario.

La Asociación MIR España no plantea esta movilización como una «medida simbólica», sino vinculada a objetivos «concretos y evaluables». Y recuerda que «en muchos hospitales, una parte fundamental de la actividad sanitaria depende de la voluntariedad, de la autoconcertación y de médicos que llegan a realizar semanalmente jornadas de 80 o incluso 90 horas».