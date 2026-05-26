El mercado residencial prime en Madrid continúa creciendo de forma muy sólida y sostenible y se mantiene alejado de dinámicas especulativas, según Knight Frank.

La consultora asegura que, por lo general, el 75% de los compradores adquiere vivienda para vivir, un dato con el que busca desmontar la idea de que el segmento de lujo está impulsado únicamente por la inversión especulativa.

Además a diferencia de la compra de vivienda estándar, desde Knight Frank señalan la fortaleza de un sector que apenas necesita financiación, lo que elimina cualquier posibilidad de burbuja.

La firma sostiene que la demanda actual es “solvente y muy fuerte” y recuerda que el 80% de sus compradores no financia la adquisición de su activo prime, al menos en un primer momento.

A ello se suma una oferta “estructuralmente limitada”, especialmente en el centro de Madrid, donde la falta de suelo y las restricciones urbanísticas dificultan el desarrollo de un nuevo producto.

Knight Frank prevé una de subida del 4%

Como resultado, Knight Frank prevé que el residencial prime en Madrid mantenga su tendencia alcista durante 2026, con incrementos de precios cercanos al 4%.

Desde la consultora explican que este incremento en los precios se debe a otros factores más allá de una combinación de demanda potente y oferta limitada.

También son el resultado del creciente atractivo internacional de la capital española como destino refugio para grandes patrimonios.

Desde la consultora han querido señalar que España ya no se concibe sólo como un destino de inversión por sus precios, si no por lo que la rodea. “El comprador compra más y mejor, ya sólo por la casa, si no por lo que hay alrededor de ella”.

En esta línea Knight Frank observa el cambio en el perfil y en las prioridades del comprador internacional de alto patrimonio. “Los compradores ya no buscan comprar metros cuadrados en una buena ubicación, sino una experiencia de vida”

La firma señala que España ya ofrece unas amenities impresionantes, sin tener nada que envidiar ya a otras ciudades como Miami o Londres.

El informe sitúa además a Madrid como uno de los grandes destinos internacionales para el capital inmobiliario de lujo gracias a factores como la calidad de vida, la seguridad, las infraestructuras y unos precios todavía inferiores a los de otras grandes capitales europeas como París o Londres.

Según la consultora, las zonas más demandadas continúan siendo el barrio de Salamanca, Chamberí y Jerónimos, seguidas por El Viso y Chamartín.

El conflicto redirige la inversión

La incertidumbre geopolítica se ha convertido también en un factor determinante para explicar el incremento de la demanda internacional. Knight Frank asegura que parte del capital que en los últimos años se dirigía hacia Oriente Próximo, especialmente hacia Dubái y Qatar, está comenzando a reorientarse hacia Europa debido a la creciente inestabilidad en la región.

“Todo ese flujo de inversión que estaba concentrado en Oriente Próximo está cambiando y está mirando ahora hacia Europa, una zona mucho más estable desde el punto de vista geopolítico”, señalaron desde la consultora.

La guerra en Irán y el contexto internacional están llevando a muchos grandes patrimonios a replantearse dónde localizar su capital.

Quiénes invierten en Madrid

En cuanto al perfil de comprador en Madrid, el 55% sigue siendo nacional frente a un 45% internacional. Sin embargo, el mix de compradores extranjeros sí está cambiando.

Los latinoamericanos redujeron ligeramente su peso en 2025, mientras que los compradores estadounidenses se consolidaron hasta representar el 10% de las operaciones y los británicos irrumpieron con fuerza, alcanzando el 5%.

Aun así desde la consultora siguen otorgando peso a la inversión latina y señala que no han comprado menos si no que los estadounidenses y británicos “compran más y mejor”.