Un joven de Costa de Marfil internado en Ceuta ha pedido quedarse en España porque teme a su tía. Según su sorprendente relato, ella pertenece a una secta de brujería y le dio a elegir entre unirse a ella o morir. La Audiencia Nacional ha rechazado su petición, igual que las de decenas de solicitantes que alegaban motivos como el sueño de ser futbolista, una herencia en disputa o haber destrozado la casa de un ministro y temer por represalias en su país.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado decenas de autos en las últimas semanas sobre los invasores, todos con ponencia del magistrado Santos Honorio de Castro. Sólo dos peticiones, las de una madre y su hijo de seis años, han prosperado.

En el caso del marfileño, el auto es del 30 de octubre. El recurrente impugnaba la resolución de Interior de septiembre, dictada en procedimiento fronterizo, que denegó su solicitud de protección internacional. Contra la decisión de la Sala «no cabe recurso alguno».

Su testimonio ante Interior, recogido en el auto, es un relato abracadabrante, más cercano a un cuento de terror que a un expediente administrativo. Cuenta que su tía «pertenece a una secta de brujería» y que él se negó a participar.

A causa de la brujería, ha explicado, soñaba que su tía le traía «carne ensangrentada para que se la coma». Le ocurrió cuatro veces, y siempre se negó a comerla.

Una noche, al llegar del trabajo, encontró la cena servida. Al empezar a comer «vio que la salsa era realmente sangre». Entonces, según su declaración, la tía le planteó un ultimátum: «O bien se unía a la secta o bien le mataba».

El solicitante, musulmán de religión, ha añadido que su tía le daba patadas cuando rezaba y que quemó la ropa que usaba en las festividades religiosas. Ante los funcionarios mostró «dos cicatrices en la cara» que atribuye a ella.

Relató también que su tía perdió a sus dos hijos «como sacrificio para la secta» en 2024. No denunció nada porque «no cree que la policía le pueda ofrecer ningún tipo de protección».

Intentó mudarse a otra ciudad, pero «continuaba viendo lo mismo en sueños». Según su testimonio, las pesadillas sólo cesaron al salir de Costa de Marfil: «Desde que se fue de Costa de Marfil y llegó a Marruecos ya no le pasa esto».

Su viaje ha durado más de un año. Salió de su país el 25 de junio de 2025 y pasó por Mali y Argelia antes de llegar a Marruecos el 19 de octubre de ese año. Allí ha trabajado en una pescadería y recogiendo tomates. El fatídico 30 de julio de 2026 «cruzó Ceuta a nado».

La Sala ha considerado que los hechos alegados son de 2023, «por lo tanto no actuales», y que además resultan «muy poco verosímiles». El tribunal ha subrayado que el recurrente no aporta «ningún indicio de prueba». Añade que la brujería de su tía no constituye «alguna causa susceptible de asilo» y que es «factible el desplazamiento interno dentro del país».

Marruecos, país seguro

Los demás casos resueltos por la Sala comparten un mismo patrón: relatos sin pruebas o motivos ajenos a la protección internacional. La mayoría de los solicitantes son marroquíes.

Uno pide asilo porque «busca reunir el dinero para una operación que necesita su madre, y quiere dedicarse al fútbol». Otro, panadero en una familia de diez hermanos, se decidió a cruzar «al enterarse por redes sociales que las puertas de la frontera estaban abiertas».

Un tercero ha alegado agresiones de sus tíos por reclamar un terreno heredado, y ha admitido que «estaba buscando una vida mejor».

Otro ha contado que su tío «le atropella con su moto» por cuestionar aspectos del islam. En concreto asegura que es crítico como el matrimonio de menores.

En todos estos casos, la Sala ha recordado que Marruecos figura desde febrero de 2026 en la lista europea de países de origen seguros. Esa inclusión obliga al solicitante a demostrar por qué el concepto no le es aplicable.

Asaltó la casa de un ministro

También ha sido rechazada la petición de un ciudadano de las islas de Comoras que afirmaba haber entrado con un amigo «en la casa de un ministro» y haberla destrozado durante los disturbios de enero de 2024.

Su amigo fue capturado y maltratado supuestamente hasta la muerte por la policía de allí, y que él ha sido «declarado en búsqueda y captura».

Su principal temor, según su testimonio, es que las fuerzas de seguridad acaben con su vida «por ser el único testigo de la muerte de su amigo a manos de la policía». También relató que salió del país gracias a los contactos de su madre, «que trabaja de limpiadora en el Ministerio de Educación». Esos contactos le permitieron conseguir un visado para Marruecos.

La Audiencia también tumba el asilo a un camerunés cuya familia materna «nunca le aceptaron» por ser hijo de un centroafricano y la de un joven que alegaba maltrato de su padre.

Las únicas excepciones han sido una madre marroquí y su hijo, que «entró a España a nado a la espalda de su madre». La Sala ha antepuesto «el interés superior del niño», pese a que el Abogado del Estado había advertido que la madre «ha puesto en peligro la vida de su hijo».

Uso de IA

Fuentes letradas consultadas por OKDIARIO aseguran que los inmigrantes ahora usan la inteligencia artificial para fabricar pruebas falsas. Ahora presentan carnets con QR falsos sobre que, por ejemplo, son militantes de un partido perseguido. Al entrar en el QR enlaza a una web oficial pero que nada tiene que ver.

Los autos aplican el Reglamento europeo de 2024 y el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Con esta norma, el recurso contra una denegación en procedimiento fronterizo no suspende de forma automática el retorno, y es el juez quien decide si el solicitante puede permanecer en España.

La Sala exige para ello al menos un indicio de persecución. Lo justifica con una doctrina del Tribunal Supremo que cita en cada auto: el asilo no puede transformarse «en un mecanismo de emigración fraudulenta».

Según su propio relato, las pesadillas del joven marfileño desaparecieron en cuanto pisó Marruecos. Su petición de asilo, en cambio, no ha podido despertar del todo: ante la Audiencia Nacional no ha valido ningún conjuro, sólo las pruebas reales.