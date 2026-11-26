A tan solo tres días de las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo y el PP siguen siendo claros favoritos para ganar en las urnas y favorecer un cambio de gobierno. Las casas de apuestas se mantienen en la misma línea de las últimas jornadas y continúan otorgando su confianza a un triunfo de Feijóo sobre el PSOE de Pedro Sánchez, y pagan el sorpaso del actual presidente del Gobierno casi el triple que el de su gran rival político.

Feijóo ganará las elecciones, según las operadoras especializadas, y tanto si lo hiciera como si quedara al borde, su potencial coalición con Vox le daría la presidencia del Gobierno. Las casas de apuestas también dan su confianza al pacto de derechas, por encima de cualquier acuerdo al que pudiera llegar Pedro Sánchez, no sólo con Frente Amplio o Podemos, sino también, y como ya hiciera en 2023, con independentistas vascos y catalanes.

Las cuatro casas de apuestas analizadas por OKDIARIO —Betfair, Bet365, Sportium y Bwin— presentan unas cotizaciones muy similares en el mercado relativo al ganador de los comicios del próximo domingo, en cuanto al número de escaños obtenidos en el Congreso de los Diputados. La cuota media de una victoria del PP se sitúa este jueves 26 de noviembre en 1,25 euros por euro apostado, en la comparativa entre las cuatro operadoras, mientras que la del PSOE de Sánchez asciende a 3,39 euros.

La relación entre ambas cotizaciones, que obtenemos al dividir la cuota media de la formación socialista entre la del Partido Popular, es de 2,71, lo que supone que el retorno total de una apuesta acertada por una victoria de Sánchez sería un 171% superior al de una apuesta equivalente por un triunfo de Feijóo.

Si analizamos por separado cada una de las casas de apuestas principales con este mercado, Betfair presenta la cuota más baja para una victoria del PP, con 1,22 euros por euro apostado, frente a los 3,25 € del PSOE. Por su parte, tanto Bet365 como Sportium sitúan la cotización del Partido Popular en 1,25 euros, mientras que pagan el triunfo del PSOE a 3,50 y 3,30 euros, respectivamente. Bwin, por último, establece una cuota de 1,28 para el PP y de 3,50 para los socialistas.

Un Gobierno de PP y Vox

Otro de los mercados más requeridos es el relativo a la composición del próximo Gobierno, que, salvo sorpresa el domingo, será de coalición. En este apartado, las cotizaciones de Winamax, Betfair y Sportium presentan mayores diferencias, especialmente en lo que respecta a una eventual coalición liderada por Pedro Sánchez, con respecto a la favorita, la que compondrían PP y Vox.

La cuota media de un Gobierno conformado por las formaciones que lideran Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal se sitúa en 1,27 euros por euro apostado, frente a los 3,33 € de un Ejecutivo encabezado por el PSOE junto a otras formaciones políticas. La segunda cotización equivale a 2,63 veces la primera.

Winamax paga a 1,25 euros la formación de un Gobierno de PP y Vox y a cuatro euros una coalición liderada por los socialistas, mientras que Betfair sitúa estas mismas opciones en 1,25 y 3,25 euros, respectivamente. Por su parte, Sportium, la tercera que ofrece este mercado, establece unas cuotas de 1,30 para PP-Vox y 2,75 euros para el PSOE con socios comunistas e independentistas.