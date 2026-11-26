La cúpula de RTVE ha vuelto a incendiar a la plantilla de Informativos de la cadena y, en un desafío a la Junta Electoral Central (JEC), ha programado para este viernes un especial de Malas Lenguas para informar sobre el cierre de la campaña electoral, entre las 22 y las 24 horas. Este programa lo realiza una productora externa, BigBan Media, y no se había comunicado a la JEC, como marca la norma.

Según un comunicado interno del Consejo de Informativos de TVE, «la Dirección de Información nos trasladó que estos programas no se habían considerado informativos y tampoco dependían de dicha dirección y que, por lo tanto, entendían que no debían verse afectados por la regulación de la Junta Electoral Central y que no figuraban en el plan que comunicó la Corporación».

«Es poco razonable que la LOREG se aplique a nuestros informativos -cosa que rechazamos- y, sin embargo, no se aplique a este tipo de programas que, como hemos denunciado en otras ocasiones, no cumplen con la normativa aplicable a la información en RTVE», insiste el Consejo de Informativos en su comunicado.

Además de no comunicarse a la Junta Electoral Central, el Consejo de Informativos, que se ha convertido en la única oposición interna al poder del presidente, José Pablo López, después de que el Gobierno quitara poder al consejo en su decretazo, advierte de que programar Malas Lenguas para hacer el cierre de campaña electoral es «un nuevo hecho sin precedentes en RTVE y de gravedad».

El Consejo de Informativos de TVE manifiesta su «rechazo a que este evento informativo, político e institucional se realice por una productora externa, aún más en un momento tan complejo como la Campaña Electoral».

«Pedimos a la Dirección que reconsidere esta decisión, porque entendemos que incumple el Mandato Marco de RTVE, que recoge en su artículo 35.2 que la producción informativa e institucional debe ser 100% de producción interna», señala el comunicado interno.

«El cierre de campaña y la información deben realizarse por personal de Radio Televisión Española, dentro de los Servicios Informativos y con producción interna. Como siempre se ha hecho», finaliza el escrito.

Malas lenguas -junto a Mañaneros y Directo al Grano- ha recibido fuertes críticas internas por su falta de objetividad y su sesgo a favor del Gobierno de Pedro Sánchez. Este programa ha estado presentado por Jesús Cintora hasta que Javier Ruiz abandonó Mañaneros para ir a La Séptima, aunque sigue presentando los especiales de Malas Lenguas, como los sábados por la noche.