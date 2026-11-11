RTVE destina el mes previo a las elecciones otros 14,2 millones a ‘Malas Lenguas’, ‘Mañaneros’ y ‘Directo al Grano’

RTVE ha destinado en octubre, un mes antes de las elecciones del 29N, otros 14,2 millones de euros para sus programas más políticos y señalados internamente por su apoyo a las tesis del Gobierno de Pedro Sánchez. Malas Lenguas, presentado ahora por Esther Palomera y Gonzalo Miró, Mañaneros, ahora con Jesús Cintora —que también está al frente de Malas Lenguas Noche—, Directo al Grano y El Perro Andaluz, han elevado en 14,2 millones el coste para RTVE en octubre, según los datos internos que publica la propia cadena pública.

Es habitual que la cadena pública modifique el coste de cada programa a lo largo del año. Pero en esta ocasión se ha ampliado el coste de los cuatro programas más polémicos políticamente contratados a productoras externas en octubre, a las puertas de las elecciones generales del 29 de noviembre. En octubre del año pasado no sucedió.

Hasta septiembre, estos cuatro polémicos programas —por su defensa a ultranza del Gobierno y sus ataques al PP— habían costado a las arcas públicas 24,6 millones de euros. En octubre, el coste total ha aumentado hasta los 38,83 millones.

En concreto, Mañaneros, programa que sigue en la programación de TVE a La Hora de La 1 de Silvia Intxaurrondo, había costado hasta septiembre 5,92 millones de euros, mientras que en octubre ha subido ya a 11,98 millones. Está producido por La Cometa. Son 6,06 millones de incremento.

En el caso de Malas Lenguas y Malas Lenguas Noche, hasta septiembre había costado a las arcas de RTVE un total de 5,6 millones de euros, cifra que ha subido a 10,3 millones a cierre de octubre. Son 4,7 millones de incremento. La productora es Bin Bang Media.

Directo al grano, el espacio que antes presentaba Gonzalo Miró con Marta Flich había costado hasta septiembre 6,06 millones, mientras que en octubre ha subido a 9,1 millones de euros. Son 3,04 millones de incremento. La productora encargada de este programa es La Osa Producciones.

Por último, El Perro Andaluz, programa semanal presentado por Manuel Sánchez que se estrenó en junio pasado y que se ha significado claramente en contra de PP y Vox, ha pasado de costar 7,02 a 7,45 millones de euros. La productora es 16 Escalones Producciones.

Se da la circunstancia de que estos cuatro programas han aumentado el coste para RTVE el mismo mes, octubre, y a sólo unos días de que se celebren las elecciones del 29 de noviembre, que, según las encuestas, determinarán un cambio de Gobierno y el inmediato fin de estos programas.

Mañaneros, Malas Lenguas y Directo al Grano han sido muy criticados externamente, pero también internamente por su falta de objetividad. El Consejo de Informativos de TVE ha realizado informes analizando la información y ha determinado que eran a favor del Gobierno, lo que dañaba la credibilidad de la cadena pública en general y de los servicios informativos en particular.

Estos informes y el Consejo de Informativos han sido criticados por la cúpula de la cadena pública, que ha defendido en todo momento a sus programas más ideológicos, que siguen en antena aunque con la baja de Javier Ruiz, ahora en La Séptima, que presentaba en TVE Mañaneros —uno de los programas más criticados por el Consejo de Informativos—.

El dinero destinado por TVE a contratación externa de programas se ha situado en 201 millones de euros hasta octubre, cifra ligeramente inferior a la de octubre de 2025 —se situó en 213 millones de euros—.

Como publicó este diario, RTVE ha recurrido este año también a su accionista único, la SEPI, una aportación extra de 90 millones de euros para hacer frente a sus gastos.