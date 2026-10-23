RTVE vuelve a pedir a la SEPI una aportación extra de dinero para comprar contenidos y enfrentarse a las privadas

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha recurrido un año más a la SEPI para solicitar una aportación extra de fondos para poder hacer frente a los gastos en contenidos de la cadena pública, con los que compite después con las televisiones privadas en audiencia. De acuerdo con las fuentes consultadas, RTVE ha solicitado a la SEPI unos 90 millones de euros y ya ha dispuesto una parte de ese dinero, 30 millones.

Fuentes internas de la cadena han confirmado que se ha solicitado más dinero a la SEPI antes del verano aunque no han especificado a cuánto asciende el rescate. Las fuentes internas consultadas recuerdan que RTVE no tiene tampoco presupuestos actualizados desde 2023 y que este año la cadena pública ha tenido que afrontar gastos extra como el Mundial de Fútbol de Estados Unidos o los Juegos Olímpicos de Invierno.

RTVE ya tuvo que acudir en 2025 a la SEPI, accionista único de la cadena pública, que le hizo una aportación extra de 63 millones de euros. El presidente de la Corporación explicó en una de sus comparecencias en el Congreso a una pregunta del PP que esos 63 millones no se habían gastado y estaban en la contabilidad de RTVE. En 2024 recibió también otra aportación extra de 100 millones.

Sin embargo, en su comparecencia del 22 de septiembre, López no admitió que se había solicitado ya una nueva aportación a la SEPI. El diputado del PP Vicente Azpitarte le preguntó expresamente por esta cuestión, sin suerte. «Dígame, señor López, ¿qué importe adicional de la SEPI va a necesitar este año para aparentar que cumple su compromiso?», le preguntó Azpitarte, según el diario de sesiones del Congreso.

Tampoco contestó en la sesión de julio, cuando la diputada del PP Arenales Serrano le recordó también las ayudas recibidas de la SEPI en 2024 y 2025, 163 millones en total.

Además de la nueva aportación de 90 millones de euros por parte de la SEPI, el Gobierno está preparando de nuevo el real decreto que permitirá que sea la Administración pública quién pague a Hacienda el pleito del IVA en caso de que los tribunales den la razón a la Agencia Tributaria y RTVE tenga que tapar ese agujero. Un agujero que según el auditor de RTVE roza ya los 1.000 millones de euros, aunque RTVE lo rebaja considerablemente.

Ese real decreto fue tumbado en la sesión ordinaria de las Cortes pero el Gobierno pretende llevar uno nuevo a la Diputación Permanente, donde no está Junts y el PSOE y el resto de sus socios son mayoría.

Además, los sindicatos afines a la dirección, UGT y el Sindicato Independiente, que suman mayoría en el Comité Intercentros de RTVE, han señalado en una nota interna emitida tras una reunión reciente con la dirección de la cadena que «nos ha comunicado también que el Gobierno va a aprobar un decreto para redefinir el coste neto del servicio público y que antes de que el Ejecutivo entre en funciones habrá un nuevo contrato programa elaborado con el actual Mandato Marco, que está en vigor».