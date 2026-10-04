Malestar en RTVE por el desfile de consejeros durante días en el Festival de San Sebastián: «¿Cuánto ha costado?»

Mariano Muniesa, consejero de RTVE a propuesta de Podemos, Maite Martín y Marta Ribas, de Sumar, María Solano, del PNV, entre otros. El desembarco de numerosos consejeros y directivos de RTVE en el reciente Festival de Cine de San Sebastián ha levantado ampollas dentro de la cadena pública por no estar justificada su presencia en el evento, pese a que RTVE se volcó con el certamen, ya que participa en la financiación de cuatro de las películas que se estrenaron en la ciudad guipuzcoana a finales de septiembre.

Como muestra, una imagen: Marta Ribas y Maite Martín, primera y segunda por la izquierda, y Mariano Muniesa, primero por la derecha, en la foto de presentación de la película Burundanga.

Y otra imagen más: Maite Martín —que fue responsable de CCOO en RTVE y ahora es consejera por Sumar— y Mariano Muniesa, a la derecha los dos, en la foto oficial de la presentación otro día de la película de José Mota, Arriba tutto. También se puede ver a la derecha de Mota a María Solana, consejera a propuesta del PNV y que ha estado toda la semana en el Festival.

Un ejemplo, con los tres consejeros citados de Podemos y Sumar: Ribas, Martín y Muniesa, en el centro con vaqueros y camiseta.

«Te podrán decir que en el caso de María Solana, la del PNV, que estuvo allí toda la semana, es porque era la directora del jurado de RTVE que daba el premio RTVE-Otra mirada. También aprovecharon para convocar y reunir allí en San Sebastián el Comité Interterritorial, al que fueron, por ejemplo, Miquel Calzada, de Junts, y Rubén Moreno, del PP, que luego se quedaron a la gala final. Pero la realidad es que es todo un sin sentido. Esa presencia de consejeros allí y de directivos con sus parejas no debería ser normal», señalan fuentes internas críticas.

«Los consejeros no están en RTVE para completar photocalls», señala otra fuente, sindical. «Resultaría sencillo despejar cualquier duda haciendo públicas las fechas de ida y regreso, la agenda oficial de cada asistente, los hoteles, desplazamientos, dietas, manutención y demás gastos abonados por RTVE», exige.

«La presencia de la televisión pública en el Festival de San Sebastián tiene explicación. Lo que falta por explicar es cuántas personas necesitaban estar allí, durante cuántos días y con qué cometido. Y una última cuestión: ¿Cuánto le ha costado al contribuyente esta semana de alfombras rojas?», pregunta.

Además de los consejeros, también critican la estancia en San Sebastián de varios días de Eduardo Fernández, director de Servicios Corporativos de RTVE. Fernández firmó la renovación del convenio con el Festival, aceptan estas fuentes, pero «no dirige Cine» dentro de la casa, por lo que no estaba justificada su amplia presencia en San Sebastián.

«Mientras posa en San Sebastián, continúa siendo responsable de Recursos Humanos, Relaciones Laborales y de buena parte de la gestión corporativa y económica de una empresa con miles de trabajadores», señalan.