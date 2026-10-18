RTVE paga 1,7 millones a la productora del programa que entrevistó a Carles Puigdemont en Waterloo

RTVE paga 1,72 millones de euros a NSN Media Productions, la productora de Joel Borrás y Andrés Iniesta que ha realizado la entrevista este jueves en Waterloo a Carles Puigdemont, recientemente amnistiado por el Tribunal Constitucional tras fugarse de España por el proceso independentista.

El programa donde se ha emitido la entrevista realizada por el periodista Jordi Basté en la residencia de Puigdemont en Bélgica, Plà Seqüència, se emite en La2Cat, el canal en catalán que ha puesto en marcha la cadena pública en Cataluña como parte de las cesiones de Pedro Sánchez para obtener el apoyo de Junts a su investidura en 2023.

El programa se emite semanalmente desde finales de 2025 y con Puigdemont ha iniciado la segunda temporada en La2Cat. En 2025, según los registros de RTVE, la cadena que preside José Pablo López pagó a la productora de Basté e Iniesta 640.000 euros.

Este año, el coste para RTVE del programa ha ascendido hasta los 985.000 euros, por lo que el coste total de este espacio de momento asciende a 1,72 millones de euros.

Además, la productora de Borrás e Iniesta factura también otro programa este año a RTVE. Se trata de No se n’ha parlat prou -No se ha hablado lo suficiente-, de Laura Rosel, un programa de debate. El coste de este espacio para la cadena pública es de 505.000 euros, lo que eleva los ingresos totales de NSN Media de RTVE a 2,22 millones.

En la entrevista, que tuvo un 8,3% de audiencia en Cataluña, muy superior a la media de La2Cat, Puigdemont aseguró que está preparando su regreso a España y que no será líder de la oposición en el Parlament.

El programa ha sido polémico dentro de la cadena pública por varios motivos. En primer lugar, por el hecho de que una entrevista de este calado no la realicen los servicios informativos de TVE en Cataluña. Ya sucedió a nivel nacional cuando Mañaneros, programa de una productora externa, entrevistó a Sánchez. La hicieron además dos periodistas externos, Jesús Cintora y Esther Palomera.

El programa fue criticado por CCOO, que señaló en una nota interna que

«CCOO cuestiona que una entrevista de tanta relevancia política se externalice, especialmente en plena campaña electoral, en lugar de priorizar los recursos profesionales de la Corporación de RTVE».

Eso fue antes de la entrevista. Pero después, Comisiones Obreras ha vuelto a criticar el programa y a su productora porque se emitieron cortes de esa entrevista a Puigdemont en una radio privada, Rac1, del Grupo Godó, antes de que se emitiera en La2Cat -la entrevista se grabó antes, no era en directo-.

En otra nota interna, CCOO pedía formalmente «información detallada sobre los acuerdos contractuales relativos a los derechos de explotación, difusión y cesión de los contenidos del programa».

«Con motivo del estreno de la segunda temporada del programa, se ha observado que este jueves, alrededor de las 8 horas, se han emitido en el programa radiofónico El món a RAC1 -dirigido y presentado por el propio Jordi Basté- diversos fragmentos de la entrevista central del programa, grabada previamente para su emisión en exclusiva en La2Cat», argumenta el sindicato.

«Esta circunstancia plantea serios interrogantes sobre el régimen de derechos que ampara el material audiovisual del programa y sobre las condiciones pactadas entre la Corporación RTVE, la productora NSN Media y, en su caso, el propio presentador. Entendemos que la primicia informativa de los contenidos financiados con recursos públicos de RTVE debe ser protegida prioritariamente para salvaguardar el valor de nuestra propia pantalla», exige.