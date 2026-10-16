Puigdemont descarta ejercer como jefe de la oposición en el Parlament una vez regrese a España

El ex presidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha descartado ejercer como jefe de la oposición en el Parlament una vez regrese a España y ha cargado contra la justicia española a la espera de la amnistía: «Tendrán que firmar su rendición». También ha asegurado que no quiso escapar ni esconderse cuando viajó hasta Bruselas (Bélgica) tras el 1-O de 2017 y que ahora está preparando su regreso a Cataluña.

En una entrevista en La2 Cat ha manifestado que se está llegando a un punto irreversible tras el aval del Tribunal Constitucional (TC) a la Ley de Amnistía: «Es irreversible y, por lo tanto, deberán acabar firmando la rendición. Y es verdad que ahora mi cabeza ha empezado a pensar que, efectivamente, el retorno ya se debe preparar. Así como he dedicado mucho tiempo a preparar mi exilio, si era necesario crónico, ahora estoy preparando mi retorno».

Tras explicar sus primeras noches en Bélgica, ha concretado que no quiso escapar ni esconderse porque se acabó instalando en el corazón de Europa, y que si hubiera querido pasar desapercibido o procurar por su situación personal, hubiera escogido vivir «en un país que no tuviera tratado de extradición con España», informa Ep.

«Pero me expuse a ser extraditado, y además no he pasado desapercibido porque mi función era sacudir la opinión pública, internacionalizar el conflicto y trabajar desde el corazón de Europa para explicar qué problema hay entre Cataluña y España y buscar también soluciones políticas», ha apuntado.

Sobre la amnistía, tras admitir que ha llegado a pensar que no se la aplicarían nunca en su caso porque, a su juicio, nadie quería su regreso, ha concretado que aún no lo han hecho: «Y no se puede descartar nunca que actúe como han actuado toda la vida, al margen de toda lógica jurídica», ha añadido.