Las elecciones generales del domingo 29 de noviembre movilizarán a millones de ciudadanos en toda España. Una de las cuestiones que conviene tener claras antes de acudir a las urnas es el horario de los colegios electorales, especialmente para aquellas personas que tienen previsto votar antes de trabajar, durante el mediodía o a última hora de la jornada.

El procedimiento está regulado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que establece unos horarios comunes para todo el territorio nacional. De esta manera, los electores podrán ejercer su derecho al voto desde primera hora de la mañana hasta las ocho de la tarde, momento en el que está previsto el cierre de las urnas.

¿A qué hora abren los colegios electorales?

Los colegios electorales abrirán para los votantes a las 9:00 horas del domingo 29 de noviembre. Desde ese momento, los ciudadanos podrán acudir a la mesa que tengan asignada para depositar su papeleta en las urnas correspondientes al Congreso de los Diputados y al Senado.

Sin embargo, el trabajo dentro de los locales electorales comienza bastante antes. Los presidentes y vocales de las mesas, así como sus suplentes, deben presentarse a las 8:00 horas para constituir las mesas, comprobar el material electoral, revisar las urnas y verificar que están disponibles los sobres y las papeletas de las distintas candidaturas.

Por tanto, aunque los preparativos comienzan una hora antes, los ciudadanos no podrán iniciar la votación hasta las nueve de la mañana. El horario será el mismo en las diferentes comunidades autónomas.

¿A qué hora cierran las urnas el 29 de noviembre?

La jornada electoral finalizará oficialmente a las 20:00 horas, cuando el presidente de cada mesa anunciará el final de la votación. A partir de ese momento comenzará el procedimiento de cierre, aunque existe una excepción importante para quienes todavía estén esperando para depositar su papeleta.

La legislación electoral establece que, si a las ocho de la tarde quedan electores dentro del colegio electoral o en sus accesos que todavía no han podido votar, tendrán derecho a hacerlo. El presidente de la mesa permitirá que estas personas depositen su voto, pero no admitirá a ningún ciudadano que llegue después de ese momento.

Una vez finalizada la votación presencial, se introducirán en las urnas los votos recibidos por correo que correspondan a esa mesa. Posteriormente, votarán los miembros de la propia mesa y los interventores que tengan derecho a hacerlo antes de comenzar el escrutinio.

¿Qué documentación hay que llevar para votar?

Para ejercer el derecho al sufragio, es necesario acreditar la identidad ante los miembros de la mesa electoral. Los ciudadanos pueden presentar el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir, siempre que sean documentos originales y contengan una fotografía del titular.

Una cuestión importante es que estos documentos pueden estar caducados, por lo que no será necesario renovarlos únicamente para acudir a las urnas. Sin embargo, no se admiten fotocopias ni el resguardo de solicitud de un nuevo DNI.

Conviene recordar que cada elector debe acudir al colegio y a la mesa que tiene asignada en el censo electoral. Esta información aparece en la tarjeta censal que envía la Oficina del Censo Electoral y también puede consultarse a través de la página web del Instituto Nacional de Estadística (INE).