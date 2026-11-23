Este lunes 23 de noviembre es el último día en el que los medios de comunicación españoles pueden publicar encuestas sobre las elecciones generales del 29-N en España. Así lo indica la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que prohíbe la publicación, difusión y reproducción de sondeos electorales durante los cinco días previos a la votación.

La prohibición, por tanto, entrará en vigor a las 00:00 horas de este martes, y reabre el debate sobre el derecho de los ciudadanos a conocer las estimaciones de voto hasta la celebración de las elecciones, en este caso las del domingo 29 de noviembre. ¿Estás de acuerdo con que se prohíba publicar encuestas electorales durante los cinco días previos a las elecciones?