Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, candidato del PSOE por Sevilla al Congreso de los Diputados para las elecciones del próximo 29 de noviembre, ha arremetido este lunes contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, por sus declaraciones sobre la seguridad de la alta velocidad tras los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo). El dirigente socialista ha calificado de «enorme irresponsabilidad» que ambos dirigentes del PP cuestionen el tren y ha asegurado que él se montará «inmediatamente» en el AVE cuando se restablezca la circulación, sin dedicar una mención expresa a los 115 fallecidos en los siniestros.

Durante su intervención en un encuentro informativo de Europa Press Andalucía, organizado en colaboración con la Fundación Cajasol y presentado por la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, Gómez de Celis ha centrado buena parte de sus declaraciones en defender la respuesta del Gobierno y atacar a los dirigentes populares por, a su juicio, «generar alarma» entre los usuarios del tren español.

El vicepresidente primero del Congreso ha sostenido que los accidentes, al igual que las catástrofes naturales o los casos de corrupción, pueden producirse bajo gobiernos de cualquier signo político, pero que «la diferencia está en cómo se responde». En ese sentido, ha reivindicado que los socialistas «dan la cara, ofrecen explicaciones, ponen soluciones encima de la mesa y asumen responsabilidades políticas».

El candidato socialista ha defendido las inversiones del Ejecutivo en el sistema ferroviario y ha recordado que el Gobierno ha destinado 780 millones de euros a la renovación de la línea Madrid-Sevilla. También ha aludido a los 19.000 millones anunciados por Carlos Cuerpo para la red ferroviaria durante los próximos cinco años, con medidas destinadas a reforzar el mantenimiento, renovar infraestructuras, implantar protocolos de doble comprobación en los centros de control y mejorar las condiciones laborales, la formación y los descansos de los profesionales.

La promesa de Gómez de Celis con el AVE

Preguntado por la fecha de restablecimiento de la conexión de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, suspendida tras el accidente de Urda, el candidato del PSOE ha recordado que Óscar Puente apuntó a un plazo de entre diez y quince días desde que la jueza autorizase los trabajos, permiso que, según ha indicado, se concedió la pasada semana.

Gómez de Celis ha asegurado que Renfe ya vende billetes para los primeros días de diciembre y ha manifestado que está «deseando que el AVE vuelva a estar» operativo. «Yo me montaré inmediatamente», ha afirmado, mostrándose convencido de que «cientos y miles de ciudadanos» volverán a utilizar el tren cuando se reanude el servicio.

El socialista ha aprovechado para censurar a Moreno y Sanz por manifestar que preferían viajar a Madrid en coche antes que en AVE. Celis ha cuestionado esas declaraciones alegando que ambos dirigentes disponen de vehículos oficiales y chóferes, mientras que los ciudadanos que necesitan desplazarse a la capital dependen de la alta velocidad. «Es una irresponsabilidad generar alarma», ha insistido, acusando a los populares de «meter miedo y odios» y calificando sus palabras de «gravísima irresponsabilidad».