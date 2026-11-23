Susana Díaz ha protagonizado uno de los momentos políticos más comentados de los últimos días tras responder directamente a Jordi Évole sobre a quién tiene previsto votar en las próximas elecciones. La ex presidenta de la Junta de Andalucía, que durante años mantuvo un enfrentamiento político con Pedro Sánchez, no ha dejado espacio para las interpretaciones, ya que seguirá votando al PSOE, independientemente de quién esté al frente de la formación. Su respuesta llegó durante una intervención en La Mesa, el programa de Antena 3 presentado por Cristina Pardo, y estuvo acompañada de una comparación futbolística que rápidamente llamó la atención: «Yo soy del PSOE como del Betis».

Jordi Évole pregunta y Susana Díaz responde

Todo comenzó cuando Jordi Évole decidió preguntarle directamente por su intención de voto, teniendo en cuenta las discrepancias que ha mantenido públicamente con la actual dirección socialista. «¿A quién vas a votar?», planteó el periodista. La respuesta de Díaz fue inmediata: «A mi partido, al PSOE». Sin embargo, la política sevillana también cuestionó el enfoque de la pregunta, que consideró «tendenciosa» porque, según explicó, la situaba de antemano en una determinada posición política.

Jordi Évole defendió que conocer su postura podía resultar interesante para los espectadores. Fue entonces cuando Susana Díaz recurrió a su conocida afición al fútbol para explicar su fidelidad política: «Yo soy del PSOE como del Betis y eso lo llevo dentro. Y me da igual quién está al frente, igual que me da igual los 11 que saque Pellegrini». Con esta comparación dejó claro que su compromiso con el partido no depende de quién ocupe la Secretaría General.

Su enfrentamiento con Pedro Sánchez en 2017

Las palabras de Susana Díaz adquieren especial relevancia por su trayectoria dentro del PSOE. En 2017 se enfrentó a Pedro Sánchez y Patxi López en las primarias para elegir al secretario general de la formación. Sánchez terminó ganando con el 50,26% de los votos, frente al 39,90% obtenido por la dirigente andaluza.

Aquel enfrentamiento marcó una de las etapas más tensas de la historia reciente del socialismo español. Susana Díaz ha reconocido en diferentes ocasiones que sufrió las consecuencias personales de aquella batalla interna. En la conversación con Jordi Évole también recordó que llegó a sentirse hundida durante los días posteriores, no tanto por el resultado de las primarias como por el daño humano que, según explicó, había experimentado.

«Soy crítica y critico lo que no me gusta»

La ex presidenta andaluza quiso dejar claro que mantener su militancia no significa respaldar todas las decisiones de la dirección socialista. «Yo soy crítica y la critico lo que no me gusta y lo censuro», afirmó durante el intercambio. También recordó que se presentó a las contiendas internas precisamente porque defendía un proyecto político diferente.

El momento terminó con un giro mucho más distendido cuando Jordi Évole reconoció que admiraba su defensa de la militancia. «Que Susana diga esto lo admiro, sinceramente», comentó el periodista. Susana Díaz respondió con ironía y ambos acabaron bromeando sobre la imagen que tenían el uno del otro.