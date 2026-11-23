La Guardia Civil investiga a tres personas en Chiclana (Cádiz) por estafar más de 3.000 euros a una señora septuagenaria. Uno de los tres investigados es su propio nieto, quien accedió a los datos de la tarjeta de su abuela para proporcionárselos a los otros dos investigados.

La mujer de 75 años recibió cargos en su cuenta bancaria por valor de más de 3.291 euros relacionados con compras online dentro de una conocida red social. La perjudicada detectó en el mes de julio una serie de cargos en su cuenta bancaria efectuados mediante compras online por medio de la tarjeta de débito asociada a su cuenta.

Gracias a la investigación de la Guardia Civil de Chiclana de la Frontera, concluyeron que el mismo método de pago de esas compras online estaba asociado a tres perfiles diferentes, desde los cuales se ejecutaban las compras, y cuyo titular correspondía a la mujer denunciante que aseguraba no haber hecho nunca compras por internet.

Las pesquisas de la investigación lograron identificar a los tres sospechosos que estaban detrás de los perfiles que ejecutaban las compras: dos personas de Chiclana de la Frontera y otra de la localidad de El Puerto de Santa María. Una vez identificados y con los datos recabados, los agentes lograron determinar que uno de ellos resultó ser el nieto de la denunciante, menor de edad, el cual había obtenido los datos de la tarjeta bancaria sin el conocimiento ni la autorización de su abuela.

Además, no solo se había apropiado de estos datos para beneficiarse él, sino que se los había facilitado a dos conocidos suyos, los cuales estuvieron realizando compras en esa misma red social.

El pasado mes de octubre, los guardias civiles procedieron a la investigación de tres personas por un presunto delito de estafa.

La Guardia Civil ha recomendado, con motivo de las compras masivas de Black Friday y Navidad, que son un momento propicio para los ciberdelincuentes, para evitar estafas en las compras por internet: