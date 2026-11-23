La gran preocupación de los españoles que han provocado las elecciones generales del 29-N es la vivienda. La compleja situación donde los alquileres y el precio del suelo en las grandes ciudades se encarecen ha puesto en jaque al Gobierno de Sánchez, que tras ocho años de legislatura no ha sido capaz de lidiar con el problema. El fracaso de los decretos maricamen, que muchos calificaron como un «parche», desembocó en unas nuevas elecciones generales.

En el contexto de una situación de vivienda crítica para muchos españoles, el patrimonio de los políticos que tienen la capacidad de terminar con el problema queda a la vista y es juzgado por la población. Pedro Sánchez, a una semana, es decir, 7 días, para que se den las elecciones, ha hablado acerca de su patrimonio y confirmó que él también es propietario y tiene arrendados dos inmuebles.

Los pisos de Sánchez

Sánchez, ante las preguntas sobre la situación habitacional en España, admitió ejercer como arrendador mientras reside en el Palacio de la Moncloa, señalando que sus inquilinos conocen su identidad y asegurando: «Por supuesto que lo saben. Yo creo que sí están contentos». Por los pisos en alquiler percibe 6.622,43 euros anuales en concepto de alquiler de inmuebles, sin detallar el desglose correspondiente a cada propiedad.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez cuentan con dos viviendas y dos plazas de garaje en la capital. Una de la vivienda por adquirida en solitario por Sánchez en 1992 y la otra fue compra al 50% en 2008 con Begoña Gómez, así confirmó en el programa de Salvados publicado este domingo.

Los inquilinos del presidente

Sánchez afirmó que sus arrendatarios tienen libertad para comentar quién es su casero, aunque calificó de «faena» situarlos en el foco mediático. Asimismo, sostuvo que probablemente lo comentan «en entornos discretos» debido a lo que describió como una «persecución» por parte de medios de comunicación que acuden con cámaras a las puertas de dichas viviendas.

«Muchos medios, incluso los públicos, se ponen con sus cámaras en los pisos que tenemos alquilados Begoña y yo. Es una forma de hacer un periodismo matonista lamentable», explicó. Añadió que «todos sabemos dónde viven los dirigentes de izquierdas. Y cuando se habla de los de derechas, no se sabe bien dónde viven o quién los paga».