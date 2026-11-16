La Guardia Civil investiga la muerte de dos lobos ibéricos tras aparecer decapitados en La Rioja

La Guardia Civil de La Rioja investiga la aparición de dos lobos ibéricos muertos y decapitados en el término municipal de Canales de la Sierra, en el paraje conocido como Pies de la Sierra. Los cadáveres fueron hallados en septiembre de 2026 y los agentes investigan el caso como un presunto delito contra la fauna.

El aviso llegó a la Guardia Civil a través de los agentes forestales del Gobierno de La Rioja. Desde entonces, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) trabaja con el Laboratorio de Criminalística de la 10.ª Zona de la Guardia Civil para reconstruir qué ocurrió con los dos ejemplares de lobo ibérico (Canis lupus signatus).

Los agentes han llevado a cabo inspecciones oculares técnico-científicas, toma de muestras y recogida de evidencias en el lugar. El objetivo es esclarecer cómo murieron los animales e identificar a los presuntos autores, sin que hasta ahora se haya comunicado ninguna detención.

Un llamamiento a la ciudadanía

La Guardia Civil pide la colaboración ciudadana. Quien tenga información sobre personas o vehículos que estuvieran en la zona en esas fechas puede comunicarlo al teléfono 062, a la Comandancia de La Rioja (941 22 99 00), por correo electrónico o mediante la aplicación AlertCops.

El hallazgo se produce en un territorio con presencia consolidada de la especie. El último censo del Gobierno regional, presentado en noviembre de 2025, cifra en hasta 71 los lobos de La Rioja, repartidos en seis manadas y siete ejemplares solitarios, con presencia documentada en 56 municipios.

Según esa actualización, la manada del Alto Oja-Najerilla, asentada entre Canales de la Sierra y Ezcaray, se ha dividido en dos grupos: la manada de Gatón y un nuevo núcleo reproductor en Ezcaray. En la información difundida hasta ahora no se especifica si los animales hallados pertenecían a alguno de ellos.

Cuántos lobos mueren en España

Las cifras de lobos muertos en España llegan fragmentadas. Un informe científico difundido por WWF advierte de que no hay datos fiables sobre las muertes por atropellos o furtivismo, porque para estimarlas hace falta el radioseguimiento de ejemplares. Lo que existe son recuentos autonómicos y de organizaciones conservacionistas.

En Asturias, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) contabilizó 43 lobos muertos en diez meses de la campaña 2025-2026: 31 abatidos en batidas autorizadas por el Principado, tres atropellados, cuatro por furtivos, dos por enfermedad y tres por causas indeterminadas.

En Cantabria se han certificado 42 lobos muertos desde abril de 2025 hasta junio de 2026: 38 por control poblacional de la Administración, dos por furtivismo y dos por atropello. Sumadas, ambas cifras superan los 80 ejemplares, aunque los periodos de recuento no coinciden del todo.

Causas humanas

Con una perspectiva más amplia, un repaso publicado por El Español en abril de 2026 recoge 1.381 lobos muertos entre 1991 y 2026: 1.031 por accidentes de tráfico y 128 por caza ilegal, además de otros casos sin esclarecer.

El peso de la actividad humana en la mortalidad de la especie es mayoritario a escala global. Un estudio internacional difundido en septiembre de 2025 atribuye a causas humanas el 74% de las muertes de lobos grises en el hemisferio norte.

En la península, un estudio de la Estación Biológica de Doñana (CSIC) presentado en julio de 2026 concluye que reducir un 10% la mortalidad del lobo ibérico permitiría mejorar su estado de conservación, según los investigadores.

Un estatus legal en disputa

El marco legal del lobo ha cambiado en los últimos dos años. La Ley 1/2025, de 1 de abril, lo excluyó del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) al norte del Duero. Están en manos del Tribunal Constitucional el recurso del Defensor del Pueblo y la cuestión de inconstitucionalidad del TSXG, planteada en junio de 2026

Por su parte, el Tribunal Supremo, en una sentencia del 12 de febrero de 2026, limitó la muerte de lobos a los casos en que sea la única solución para evitar daños al ganado. La Rioja, mientras, declaró al lobo especie cinegética en la temporada 2025-2026 y autorizó en marzo de 2026 la captura de cuatro ejemplares.

En ese contexto, la Guardia Civil investiga los hechos como un presunto delito contra la fauna, lo que apunta a la vía penal. Será el juzgado el que determine qué tipo penal se aplica y en qué circunstancias murieron los animales.

Cárcel y multas para los autores

Si se aplica el artículo 334 del Código Penal, que castiga cazar, poseer o destruir especies protegidas de fauna silvestre, la pena es de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a 24 meses. En todo caso se suma la inhabilitación especial para profesión u oficio y para cazar o pescar de dos a cuatro años.

Con el sistema de días-multa, cuya cuota diaria va de 2 a 400 euros, esa multa oscilaría en teoría entre 480 y 288.000 euros, según la situación económica del condenado. Si se tratase de una especie no protegida pero cuya caza está prohibida, el artículo 335 prevé multa de ocho a 12 meses e inhabilitación para cazar de dos a cinco años.

Además de la vía penal, la Ley de Caza de La Rioja (Ley 8/2022) contempla, según la gravedad, multas de 501 a 3.000 euros para las infracciones graves y de 3.001 a 60.000 euros para las muy graves. Las sanciones incluyen la retirada de la licencia de tres a cinco años en las muy graves y el comiso de los medios empleados.

Otras sanciones y responsabilidad civil

Si la justicia restituyese la protección del lobo en La Rioja, serían de aplicación las sanciones de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: de 3.001 a 200.000 euros para las infracciones graves y de 200.001 a 2.000.000 de euros para las muy graves. La muerte de ejemplares de especies del Listado figura entre las infracciones graves.

A las penas se suma la responsabilidad civil. En Ávila, una sentencia pionera de 2020 impuso 24.000 euros de multa a cada uno de dos cazadores por matar un lobo en una montería, además de una indemnización de 9.261 euros, valor en que se tasó el animal. La Audiencia Provincial revocó después la condena y absolvió a los dos acusados.

La investigación sigue abierta y la Guardia Civil mantiene su petición de ayuda a la ciudadanía. Cualquier información sobre personas o vehículos vistos en el entorno de Canales de la Sierra en las fechas del hallazgo podría ser clave para identificar a los responsables.