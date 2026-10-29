Susana Díaz (52 años), sobre la tragedia en Toledo: «España no se merece que en diez meses 120 personas pierdan la vida en un accidente de ferrocarril»

El accidente ferroviario de Urda, en Toledo, que ha dejado a su paso 69 víctimas mortales hasta el momento, según fuentes oficiales del gobierno de Castilla-La Mancha, fue el tema principal de todos los debates políticos televisivos en nuestro país. Susana Díaz, ex presidenta de la Junta de Andalucía, opinó con rotundidad sobre el suceso en La Mesa.

Díaz acudió al programa de Cristina Pardo y aseguró que es una usuaria habitual de la línea Madrid-Sevilla: «Voy todos los días una o dos veces en el tren». La senadora socialista ha reseñado que, en sus inicios, la alta velocidad era un «ejemplo» de seguridad y puntualidad, dos factores que actualmente brillan por su ausencia. «Soy andaluza y, para nosotros, el orgullo más grande es que el primer sitio donde fue el AVE fue a mi tierra. Eso lo llevábamos a gala los andaluces por todos lados», añadió.

«Era puntual. Tú te montabas y sabías a la hora que te ibas a bajar, lo que iba a tardar, y podías quedar con cualquiera, que a la hora en punto el tren llegaba. Ya no es puntual. Se para, se pega 30 minutos y no sabes qué es lo que le pasa, nadie te informa. Llegamos 35, 40 minutos tarde. Pero es que, además, era lo más seguro que había. Nadie quería montar en avión», criticó Díaz con firmeza.

«Está faltando empatía»

Díaz reconoció apenada que en esta gestión está «faltando empatía con el dolor de la gente» y considera que la política no está a la altura de lo que merece la nación. «España no se merece que en diez meses 120 personas pierdan la vida en un accidente de ferrocarril», expresó sin tapujos.

«Me falta humanidad con la gente que todavía no sabe dónde están sus seres queridos», confesó la militante del PSOE. También se pronunció sobre el caso de Fátima Báñez, ex ministra del Gobierno por el Partido Popular, que por el momento se encuentra desaparecida tras el accidente.

Además, la ex dirigente andaluza rogó que se sepa la verdad y se depuren responsabilidades, porque cree que ahora, por la cabeza de los españoles, se barrunta la pregunta: «¿Y si hay una tercera?».