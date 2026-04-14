Susana Díaz sacude a Sánchez y le exige revisar sus alianzas para intentar salvar a Montero

Susana Díaz ha lanzado este martes un duro aviso a Pedro Sánchez en plena precampaña andaluza al reclamarle que revise sus alianzas y parte de las decisiones que adopta su Gobierno si quiere ayudar de verdad a María Jesús Montero de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo. La ex presidenta de la Junta deja así en evidencia el desgaste que viene arrastrando desde hace meses el PSOE desde dentro.

La ex secretaria general del PSOE-A y senadora ha cuestionado de forma abierta la estrategia del líder socialista tras conocerse el Barómetro Andaluz que sitúa al PP-A como ganador de los comicios con entre 54 y 57 escaños y apunta a que el PSOE andaluz podría quedarse en su peor resultado histórico, con una horquilla de entre 26 y 27 diputados.

Díaz advierte además de que en un proceso electoral «lo que no se puede es jugar ni traicionar los sentimientos nobles de la inmensa mayoría de los militantes de buena fe que se están batiendo el cobre en una campaña». Con esa reflexión, la senadora socialista ha dejado entrever el malestar que existe en sectores del partido por decisiones adoptadas desde la dirección nacional y por el efecto que pueden tener en Andalucía.

Pese a ello, ha reivindicado la capacidad orgánica del PSOE-A y recordado que la federación andaluza ha sido capaz en otras ocasiones de dar la vuelta a pronósticos adversos. En ese sentido, ha evocado las elecciones autonómicas de 2012, cuando Javier Arenas ganó los comicios sin mayoría absoluta y terminó quedándose fuera de la Junta tras el pacto entre PSOE-A e IU.

La ex presidenta andaluza sostiene, no obstante, que hay «elementos» que podrían ayudar no sólo a la candidatura de María Jesús Montero en Andalucía, sino también a los alcaldes socialistas y al conjunto del partido en España. A su juicio, el PSOE y el presidente del Gobierno deben «revisar algunas de sus alianzas y algunas de las decisiones que se están tomando en España».

Susana Díaz es aún más clara al señalar que esas alianzas o decisiones «pueden entenderse bien en algunos sitios, pero que se entienden francamente mal en la inmensa mayoría del resto» del país. Y subraya el mensaje dirigiendo toda la presión hacia la Moncloa: «Ahí sí creo yo que se podría ayudar desde la Moncloa».