Susana Díaz ataca al «golfo» Ábalos tras entrar en prisión: «Es muy fuerte, ha dirigido 8 años al PSOE»

La ex presidenta de la Junta de Andalucía y ex secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha cargado este jueves contra el ex ministro socialista José Luis Ábalos, tras conocerse su ingreso en prisión provisional sin fianza por orden del Tribunal Supremo. «Es muy fuerte ver que quien ha dirigido ocho años el PSOE acabe así, por ser un presunto golfo y delincuente», ha declarado la actual senadora socialista.

Díaz ha calificado de «durísimo» el ingreso en prisión de Ábalos, así como de su ex asesor Koldo García, ambos acusados de presuntos amaños en contratos públicos durante la pandemia. El Supremo justifica la medida por el «riesgo extremo» de fuga ante la cercanía del juicio y la petición de penas que alcanza los 30 años de cárcel.

La que fuera líder del PSOE andaluz ha mostrado su «bochorno» por la situación y ha asegurado que «se estaba viendo venir», pero aun así resulta «infame» que personas que han ocupado cargos tan relevantes en el partido socialista estén hoy tras las rejas. «Quien la hace, la tiene que pagar», ha sentenciado.

Díaz, con una larga trayectoria dentro del PSOE desde su adolescencia, ha confesado que le cuesta asumir que «los que han dirigido tu partido estén en prisión por haber sido unos presuntos delincuentes, golfos y sinvergüenzas». En sus palabras, «es muy fuerte para quien siente la política como algo noble».

También ha defendido la política como una vocación de servicio y entrega: «Aguantas escarnio público, momentos buenos y muy malos», ha señalado, y ha lamentado que haya quienes se hayan «aprovechado de las siglas del partido para presuntamente robar», dañando con ello la imagen de todos los que han trabajado con honestidad.