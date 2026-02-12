Susana Díaz considera que Felipe González «se ha ganado el derecho a decir lo que piensa» sobre Sánchez

La senadora socialista y ex presidenta andaluza Susana Díaz ha asegurado este jueves que el ex presidente del Gobierno Felipe González «se ha ganado el derecho a la libertad de decir lo que piensa» sobre Pedro Sánchez y sobre el PSOE. Si bien Díaz ha dicho discrepar con su decisión de votar en blanco si Sánchez repite como secretario general socialista en las próximas elecciones generales, ha defendido la libertad de González para dar su opinión.

Susana Díaz ha subrayado que ella «siempre» va a «votar al PSOE», porque «el partido está por encima de los dirigentes de cada momento» y «el PSOE es mucho más que cada uno de sus dirigentes». «Yo voy a votar el PSOE siempre, porque no me sale otra cosa del alma», ha asegurado.

Las palabras de la senadora llegan después de que Felipe González anunciara en un desayuno informativo en el Ateneo de Madrid que votará en blanco en las próximas elecciones generales porque los «actuales candidatos» no le representan. En ese acto, el ex presidente también ha reprochado la falta «total» de autocrítica tras las derrotas electorales en Aragón y Extremadura.

Tras las críticas vertidas contra González por otros referentes socialistas como el ex presidente andaluz Rafael Escuredo o el portavoz en el Congreso Patxi López, Susana Díaz dice que le «da pena» el «sainete de acusaciones cruzadas» y ha recalcado que no va a «renunciar a ningún dirigente» que haya sido referente en el partido.

«No voy a renunciar a ninguno, pasando por Felipe (González), (José Luis Rodríguez) Zapatero, Alfonso (Guerra), (Alfredo Pérez) Rubalcaba, igual que en Andalucía tampoco lo voy a hacer», ha sostenido en Antena 3 la ex presidenta de la Junta de Andalucía, mostrando su «aprecio enorme» hacia todos ellos, «a veces desde la discrepancia y a veces desde la coincidencia».

La ex presidenta andaluza ha admitido que en la decisión del voto en blanco «discrepa» de González, aunque ha defendido que «nadie puede dudar de cómo transformó España» durante sus más de trece años de Gobierno. Además, ha considerado, sobre la falta de autocrítica en el PSOE que dice haber el ex presidente, que «lleva razón», aunque considera que ese mensaje ha quedado eclipsado por el anuncio de su voto en blanco.