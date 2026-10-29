Últimas noticias del accidente de trenes en Urda (Toledo), en directo | Balance de muertos, heridos y desaparecidos en el Iryo y AVE afectados, y huelga de Renfe hoy
Sigue en directo la última hora del accidente de tren en Urda que deja decenas de muertos y manifestaciones contra Óscar Puente
¿Cuántos muertos hay y número de heridos en el accidente de tren de Los Yébenes y Urda?
El grave accidente ferroviario ocurrido entre las localidades toledanas de Urda y Los Yébenes ha dejado, por el momento, 68 fallecidos y más de un centenar de heridos, según el último balance publicado. El siniestro se produjo alrededor de las 8:53 horas, cuando un tren AVE de Renfe que cubría la ruta Madrid-Sevilla colisionó por detrás con un convoy de Iryo que se encontraba detenido en la vía.
El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones, algunos de los cuales cayeron por un terraplén. Durante la noche, los equipos de emergencia y la Unidad Militar de Emergencias (UME) continuaron trabajando en la zona para atender a las víctimas y avanzar en las labores de rescate.
Mientras tanto, las causas del accidente continúan bajo investigación. El ministro de Transportes, Óscar Puente, explicó que una de las principales líneas de investigación está relacionada con un fallo del sistema de señalización y seguridad LZB y con la posterior autorización para que el AVE reanudara la marcha, pero ellos se centran en insistir en el error humano cuando, sin fallo de seguridad, no hubiera habido ese error humano.
Este jueves comienza el primero de los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno. Tanto el presidente Pedro Sánchez como el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo tienen previsto desplazarse a Toledo para seguir la coordinación de la emergencia. La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece interrumpida, por lo que se recomienda a los viajeros consultar la información actualizada de las compañías ferroviarias.
El Instituto de Medicina Legal de Toledo se prepara para empezar con las labores de identificación
A lo largo de la noche han sido más de 500 personas las que han permanecido en el entorno del lugar del accidente entre bomberos, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, personal sanitario o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De otro lado, el Instituto de Medicina Legal de Toledo se prepara para, con el trabajo de hasta 25 médicos forenses, empezar con las labores de identificación de 52 de los 68 cadáveres con los que se ha saldado el accidente.
Las labores en Urda se intensifican al amanecer tras una noche en la que han trabajado más de 500 personas
Las primeras horas del día están sirviendo en el entorno de la antigua estación de Urda para intensificar los trabajos de retirada de los coches de los trenes que hace casi 24 horas colisionaban por alcance en la antigua estación de Urda dejando un saldo, por el momento y según las cifras oficiales, de 68 muertos y más de un centenar de heridos repartidos en hospitales de Albacete, Toledo, Ciudad Real y Madrid.
Huelga de maquinistas de Renfe un día después del accidente en Urda
El sindicato de maquinistas Semaf ha iniciado a las 00:01 horas de este jueves que durará 24 horas convocada en Renfe. Los trabajadores piden mejoras estructurales de la seguridad y del cumplimiento de los compromisos adquiridos, un día después de la tragedia en Urda (Toledo),
Huelga en Renfe: suspendidas las líneas C-1, C-3 y C-4 de Cercanías Madrid
Las líneas C-1, C-3 y C-4 de Cercanías Madrid se encuentran suspendidas y se están registrando fuertes alteraciones en el resto de la red en esta jornada de huelga de maquinistas. Según ha informado Cercanías Madrid en sus redes sociales, el resto de las líneas registra importantes «demoras, modificaciones de recorrido y tiempos de viaje superiores a los habituales».