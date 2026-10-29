Últimas noticias del accidente de trenes en Urda (Toledo), en directo | Balance de muertos, heridos y desaparecidos en el Iryo y AVE afectados, y huelga de Renfe hoy

El grave accidente ferroviario ocurrido entre las localidades toledanas de Urda y Los Yébenes ha dejado, por el momento, 68 fallecidos y más de un centenar de heridos, según el último balance publicado. El siniestro se produjo alrededor de las 8:53 horas, cuando un tren AVE de Renfe que cubría la ruta Madrid-Sevilla colisionó por detrás con un convoy de Iryo que se encontraba detenido en la vía.

El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones, algunos de los cuales cayeron por un terraplén. Durante la noche, los equipos de emergencia y la Unidad Militar de Emergencias (UME) continuaron trabajando en la zona para atender a las víctimas y avanzar en las labores de rescate.

Mientras tanto, las causas del accidente continúan bajo investigación. El ministro de Transportes, Óscar Puente, explicó que una de las principales líneas de investigación está relacionada con un fallo del sistema de señalización y seguridad LZB y con la posterior autorización para que el AVE reanudara la marcha, pero ellos se centran en insistir en el error humano cuando, sin fallo de seguridad, no hubiera habido ese error humano.

Este jueves comienza el primero de los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno. Tanto el presidente Pedro Sánchez como el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo tienen previsto desplazarse a Toledo para seguir la coordinación de la emergencia. La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece interrumpida, por lo que se recomienda a los viajeros consultar la información actualizada de las compañías ferroviarias.