Sánchez ‘se apropia’ del Reina Sofía y del Guernica para otra soflama política electoral: «Dijimos ‘no a la guerra’»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha difundido este sábado un vídeo grabado en el Museo Reina Sofía de Madrid, de titularidad nacional, frente al Guernica de Pablo Picasso, para lanzar un mensaje de reivindicación antibelicista en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

En las imágenes, el también candidato del PSOE camina por los pasillos del museo y se detiene ante la célebre obra. «Cuando miro este cuadro, no veo sólo una obra de arte. Veo qué sucede cuando la barbarie se impone a la razón», afirma. A continuación sostiene que «durante estos años España ha defendido que ninguna guerra es inevitable, que ninguna vida vale menos que otra y que mirar hacia otro lado no debería ser nunca una opción», y presume de haber mantenido «los mismos principios en todos los conflictos. Sin dobles raseros».

El vídeo insiste en que, mientras «unos apostaban por las bombas», el Gobierno dijo «No a la guerra»; que rechazó elevar el gasto militar al 5 % del PIB para no «recortar un solo céntimo de euro de nuestro Estado de bienestar»; y que denunció el «genocidio» del pueblo palestino en Gaza «cuando muchos guardaron silencio». Concluye con un llamamiento a la convivencia: «Juntos somos más fuertes» y «hasta en los momentos más oscuros» se impone «la luz de nuestros valores».

La pieza, publicada en su perfil de redes, convierte el museo público y una de las obras más emblemáticas del patrimonio cultural español en escenario de un mensaje electoral. En un contexto de precampaña, Sánchez utiliza el Guernica —símbolo histórico del horror de la guerra— para reforzar su narrativa pacifista, contando quienes «exigieron más gasto militar».