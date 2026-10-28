Las imágenes más impactantes del terrible accidente ferroviario en Urda (Toledo) que causó decenas de muertos

Un tren de Iryo ha colisionado este miércoles a las 08:54 horas con un AVE a la altura de la estación toledana de Urda, en la línea Madrid-Sevilla. Las imágenes del accidente son terribles; dos coches han caído por un terraplén y los vagones han quedado calcinados.

La violencia del impacto provocó el descarrilamiento inmediato de varias unidades. En el transcurso de la maniobra e impacto, dos de los coches se despeñaron por el terraplén que flaquea la plataforma de la vía. La deformación de la infraestructura metálica y los destrozos estructurales generaron momentos de pánico entre los viajeros, resultando en el incendio de varios elementos de los coches afectados, los cuales han quedado reducidos a una estructura prácticamente calcinada y deshecha.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado a través de la red social X su consternación ante el «grave accidente» y ha afirmado permanecer «en constante contacto» con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Escenas de pánico, evacuación a pie y gritos de auxilio. Las imágenes e instantáneas tomadas desde el propio lugar del accidente por los pasajeros supervivientes reflejan la dimensión de la catástrofe. Tras la colisión, la catenaria cayó sobre los convoyes y la polvareda cubrió la zona rural.

El Ayuntamiento de Madrid ha enviado 17 vehículos de Bomberos, 16 ambulancias de Samur y ha movilizado a un centenar de efectivos en la estación de Los Yébenes para ayudar en el accidente ferroviario. El Gobierno de Aragón ha ofrecido los helicópteros sanitarios a Castilla-La Mancha para colaborar en las labores de rescate y asistencia a las personas heridas. Además, ha activado los hospitales públicos de La Paz, el 12 de Octubre y el Hospital de Getafe para atender a los heridos.

El Gobierno de Navarra ha mostrado su «más sentido pésame» a las familias y allegados de las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido en Toledo y su «apoyo» a las personas heridas, y ha manifestado que ponen sus medios a disposición del Gobierno de España y del Gobierno de Castilla-La Mancha dentro del Sistema Nacional de Protección Civil para «colaborar en todo lo necesario».

El presidente de la Generalidad, Juanfran Pérez Llorca, ha expresado «toda la solidaridad» de la Comunidad Valenciana ante el accidente ferroviario en Toledo, además de poner a disposición de Castilla-La Mancha y del Gobierno «todos los medios de la Generalidad Valenciana que puedan ser necesarios».

El Ayuntamiento de Toledo ha puesto todos los recursos municipales a disposición de los afectados y la emergencia por el accidente de trenes de Urda, y el alcalde, Carlos Velázquez, se ha trasladado hasta esa localidad.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este miércoles a raíz del accidente ferroviario en Castilla-La Mancha que ahora toca «atender la emergencia» y disponer de toda la información «y habrá tiempo después de otras cuestiones».

El alcalde de Adamuz (Córdoba), Rafael Ángel Moreno, ha confesado que se pone en «la piel de los alcaldes y de las personas que están desamparadas en las vías».

La Guardia Civil ha habilitado diferentes oficinas en Madrid, Sevilla, Córdoba y Toledo para que los familiares de primer grado de las víctimas del accidente puedan acudir e identificar a las personas desaparecidas.

Cerca de cien efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y unidades de la Guardia Civil se han desplegado en Urda (Toledo) para colaborar.

Renfe ha establecido un servicio lanzadera desde Madrid a Ciudad Real y Puertollano para facilitar la movilidad de los viajeros. En concreto, los trenes tendrán salida desde la vía 4 de Atocha Cercanías y con cinco frecuencias hacia Ciudad Real y Puertollano, fijadas a las 14.00, 16.30, 18.00, 20.00 y 22.30 horas.