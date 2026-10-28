Un pasajero que viajaba en uno de los trenes del accidente de hoy entre Los Yébenes y Urda: «Un rail ha atravesado el vagón»

El accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo ha dejado escenas de angustia entre los pasajeros que viajaban en los trenes implicados. En declaraciones, varios viajeros han contado cómo vivieron el impacto, que describen como una experiencia aterradora. Uno de los testimonios más impactantes relata cómo un compañero salió despedido y desapareció de su vista, mientras otro asegura que un raíl llegó a atravesar el vagón.

«Mi compañero Juan ha volado y ha desaparecido»

Los pasajeros han explicado que viajaban juntos en el vagón 3 del tren y que estaban sentados alrededor de una mesa cuando se produjo el accidente. «Rafael iba separado en otro vagón y nosotros tres íbamos hablando en la mesa juntos», ha relatado uno de ellos, que ha recordado la violencia del impacto y la confusión que se apoderó del grupo.

«Iba contrasentido, los asientos me han sujetado, pero mi compañero Juan ha volado y ha desaparecido de nuestro grupo», ha explicado durante su intervención. El viajero ha contado que, en medio del caos, llegaron a perder de vista a uno de sus acompañantes y temieron por su estado. Finalmente, según su relato, pudieron localizarlo y comprobar que todos estaban bien.

Un raíl atravesó el vagón

La violencia del choque también queda reflejada en otra de las frases pronunciadas por los pasajeros durante su testimonio. «Un raíl ha atravesado el vagón», ha asegurado uno de ellos en el Programa de Ana Rosa, que ha descrito cómo una pieza metálica cruzó el tren y salió por la parte superior. El relato da una idea de la magnitud de los daños que sufrieron los convoyes tras la colisión.

Pese a haber podido salir por su propio pie, los viajeros han reconocido que el susto ha sido enorme. «Hemos tenido mucha suerte porque lo hemos localizado y estamos todos bien», ha señalado uno de ellos, aliviado después de recuperar el contacto con sus compañeros.

A la espera de que alguien pueda recogerlos

Tras abandonar el tren, los afectados seguían intentando encontrar la manera de continuar su viaje y reunirse con sus familiares. «Estamos esperando que nos acerquen a algún puente donde nos pueda recoger alguien», han explicado, describiendo la incertidumbre que todavía vivían después del accidente.

Sus declaraciones se suman a los primeros testimonios de los pasajeros que han conseguido salir de los trenes accidentados. Mientras los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona, las autoridades investigan las circunstancias de la colisión entre el AVE y el Iryo a la altura de Urda, en Toledo.

Por el momento, Adif ha anunciado que va a situar un punto de atención a los afectados en Atocha, Sevilla-Santa Justa y Córdoba Julio Anguita, donde estaba previsto que el AVE de Renfe llegase a las 9.44 horas.