Las imágenes aéreas del accidente ferroviario en Urda (Toledo)

Estas son las imágenes aéreas del accidente de tren que se ha registrado este miércoles en la localidad toledana de Urda y que se ha saldado con al menos 50 muertos y 40 heridos graves. Un fallo en el sistema de seguridad de la red, que no se ha renovado desde los años 80, está en el origen del siniestro.

El accidente se ha producido a las 8:54 horas, en el punto kilométrico 118, cuando un AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla ha chocado con un tren Iryo 6076 que iba por delante, provocando el descarrilamiento de los últimos dos vagones del Iryo.

El accidente ha obligado a interrumpir la circulación de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. Adif ha situado un punto de atención a los afectados en Atocha, Sevilla-Santa Justa y Córdoba Julio Anguita, donde estaba previsto que el AVE de Renfe llegase a las 9.44 horas.

Los heridos habían sido evacuados de los trenes a las doce de este mediodía. Posteriormente, los medios de rescate han procedido a extraer a los cadáveres.

#AccidenteFerroviario 🚨 Imágenes de las labores de rescate de los efectivos del #GREIM y de #SeguridadCiudadana y de la evacuación de uno de los heridos por parte del #ServicioAéreo al Hospital 12 de Octubre. 🚔 Además de las unidades destacadas anteriormente, se han desplegado sobre el terreno cuatro #OMAC (Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía), el #ServicioCinológico y el #ServicioDeMontaña — Guardia Civil (@guardiacivil) October 28, 2026

Desde los gobiernos de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a donar sangre en los hospitales.

Puente tuiteando mientras

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha dedicado a tuitear sobre «la superioridad moral de la izquierda» tras este accidente ferroviario mortal, en alusión a la reelección de Lula da Silva como presidente de Brasil.

La superioridad moral de la izquierda. — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 28, 2026

El pasado mes de enero, el ministro declaró sobre el accidente de Adamuz (Córdoba) que «la probabilidad de que otro accidente de estas características se produzca es muy baja. Bajísima. Tranquilidad». Sin embargo, ha vuelto a suceder.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha tuiteado que «hay muchos motivos para ser optimista» en España 15 minutos después de este nuevo accidente ferroviario.

En el lugar de los hechos están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI.

La Guardia Civil ha desplegado en la zona a personal de Seguridad Ciudadana de la provincia de Toledo, de las Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía, así como agentes del Seprona y de la Jefatura de Tráfico. También se desplazarán unidades de Seguridad Ciudadana de Ciudad Real y Albacete, de los Grupos de Reserva y Seguridad, del Servicio Aéreo, de drones, del grupo de Caballería y el Equipo de Grandes Catástrofes del Servicio de Criminalística, del Servicio Cinológico y de la Policía Judicial.