La Comisión Europea ha dado la sorpresa esta mañana al anunciar la apertura de una investigación antimonopolio contra Coca-Cola; o, más exactamente, contra Coca-Cola Europacific Partners, la empresa con sede en Londres -y participada por la familia española Daurella- que embotella la célebre bebida en el mercado de Europa occidental.

En una nota de prensa publicada este lunes, el Ejecutivo comunitario señala que el objetivo de las pesquisas es determinar si CCEP ha infringido las normas de competencia de la UE al «obstaculizar el comercio transfronterizo de bebidas refrescantes carbonatadas y bebidas deportivas y denegar a determinados clientes mayoristas la posibilidad de negociar la adquisición de estos productos a escala multinacional».

Concretamente, lo que le preocupa a Bruselas es que la empresa haya podido abusar de su posición de dominio en lo que refiere a su relación con el canal minorista; es decir, con los establecimientos que venden productos para su consumo fuera del propio local, como supermercados y otros puntos de venta al por menor.

Esto, según se lee en el comunicado distribuido por la Comisión, podría haberse hecho condicionando las reducciones de precios que se aplican a los clientes a que estos no exporten a otros Estados miembro, llevando a cabo una diferenciación de productos entre países —por ejemplo, mediante el uso de envases de distinto volumen para las bebidas refrescantes carbonatadas— con el fin de restringir el comercio transfronterizo, ofreciendo incentivos a los supermercados para que limiten sus importaciones a España y denegando a los clientes mayoristas del canal minorista la posibilidad de negociar de forma conjunta el abastecimiento de bebidas para varios países.

Esta investigación empezó en marzo de 2025, cuando la Comisión llevó a cabo inspecciones sin previo aviso en las instalaciones de CCEP en varios Estados miembro. Lo hizo -se supone- tras recibir alguna denuncia o actuando de oficio -el comunicado no lo detalla-, y en virtud del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prohíbe el abuso de posición dominante que pueda afectar al comercio e impedir o restringir la competencia dentro del mercado único.

Es imposible exagerar las implicaciones que tiene la apertura de este expediente, dado que CCEP es una de las dos mayores embotelladoras europeas de Coca-Cola y un gigante que vende esta y otras marcas en Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal, España y Suecia.