La Policía Nacional ha detenido este lunes a cuatro hombres de una misma familia por matar a puñaladas al perro de su vecino, al que hirieron tras dispararle en un pie en Alcalá de Henares (Madrid).

Dentro de los detenidos figura un menor de edad. Los hechos sucedieron el pasado 25 de octubre, cuando las autoridades recibieron una llamada de un testigo que avisaba del sonido de varias detonaciones ocasionadas presuntamente por un arma de fuego en un inmueble de la ciudad madrileña.

Tal y como ha indicado la Policía Nacional en un comunicado, cuando llegaron, los agentes se percataron de que la víctima tenía una herida en el pie producida por un disparo. A su lado se encontraba su perro, con varias heridas por arma blanca.

Según las pesquisas de los investigadores, la agresión empezó cuando los cuatro sospechosos atacaron a la víctima en el rellano del domicilio al grito de «esto es la guerra». Los asaltantes abrieron fuego y una de las balas impactó en el pie de su vecino. A su vez, los otros tres detenidos retuvieron al perro de la víctima y le asestaron varias puñaladas hasta la muerte.

Los agentes han identificado y detenido a los cuatro delincuentes y se les acusa de los siguientes delitos: lesiones, amenazas, tenencia ilícita de armas y maltrato animal.

¿Cuántos años son de cárcel?

Según el Código Penal español, la suma total de prisión puede ir desde un mínimo teórico de 2 años y 3 meses hasta más de 12 años, dependiendo de la gravedad de cada hecho y de la decisión del juez de si preferir una multa en los delitos que la permiten.

En lesiones, por uso de armas o peligro: de 2 a 5 años. Las amenazas graves, en este caso no condicionales, de 6 meses a 2 años de cárcel. Depende del arma que se haya empleado (larga o corta), iría de 6 meses a 1 año o de 1 año a 3 años. Y, por último, por maltrato animal, al haber matado al perro, serían 1 o 2 años de prisión. Esto es, en total y en su máximo, hasta los 12 años comentados.