Miley Cyrus ha vuelto a pasar por el altar y lo ha hecho fiel a su estilo. La cantante se ha casado con el músico Maxx Morando en una ceremonia íntima celebrada en Palm Springs (California), y las primeras fotografías oficiales del enlace no han tardado en dar la vuelta al mundo. Para una ocasión tan especial, la intérprete de Flowers ha apostado por un vestido blanco de líneas minimalistas firmado por Saint Laurent, obra de Anthony Vaccarello, con el que ha vuelto a demostrar que no necesita grandes volúmenes ni adornos para convertirse en una de las novias más comentadas del año. Una elección sofisticada, con un punto sensual y alejada de los clásicos vestidos de princesa.

No es la primera vez que Miley Cyrus sorprende con su estilismo nupcial. En diciembre de 2018, cuando se casó con Liam Hemsworth, la cantante apostó por un diseño de Vivienne Westwood, muy diferente al vestido minimalista de Saint Laurent que ha elegido para su boda con Maxx Morando. Dos bodas, dos historias de amor y dos propuestas muy distintas que reflejan la evolución de su estilo. Ahora queremos saber qué versión de la artista te gusta más: ¿te quedas con su lado más clásico y romántico o con su apuesta minimalista y sofisticada? ¡Vota y elige tu vestido de novia favorito!