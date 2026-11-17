La Policía Nacional ha lanzado 20 órdenes de detención contra progenitores magrebíes acusados de abandonar a sus hijos en España, cerca de comisarías y cuarteles, para que les acojan como menas y los servicios públicos españoles se hagan cargo de ellos. Las órdenes de búsqueda y detención se han enviado en los últimos meses tanto a sus países de origen como en territorio nacional, con la esperanza de atrapar a los sospechosos, como ya ha ocurrido con los seis detenidos en Valencia, Cádiz, Málaga y Melilla.

Los agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (UCRIF) acusan a los buscados de abandonar a estos falsos menas con el objetivo de que el joven sea mantenido por el Estado español, recibiendo de forma gratuita vivienda, educación, sanidad y manutención hasta alcanzar la mayoría de edad.

En ese momento, estos falsos menas (menores no acompañados) consiguen la residencia legal en España y ya pueden cumplir con el segundo de sus objetivos: la reagrupación familiar para que el resto de sus allegados puedan entrar de forma legal en el país.

Familias magrebíes acomodadas

Se trata, según los investigadores de la Policía Nacional de Valencia y Alicante, de jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 17 años, provenientes de países del Magreb, hijos de familias acomodadas con recursos económicos para pagar visados de turista a España.

Y como turistas, llegan junto a sus familiares a los aeropuertos españoles. Tras unos días de visita en España, abandonan a los menores junto a las comisarías para que estos denuncien ante la policía que están desamparados.

La realidad, según los investigadores, es que algunos familiares se quedan en España, como ha ocurrido con seis de los detenidos, o los menores ya tienen otros familiares viviendo en algún punto de la geografía española. De esta forma se aprovechan de forma fraudulenta del sistema de protección a la infancia con el fin de que las instituciones españolas asuman su tutela, protección, desarrollo personal y educativo con cargo al erario público.

Detectan 800 casos en toda España

Madrid, Cataluña o el País Vasco, no son ajenos a esta estafa de los llamados «menas Erasmus», una referencia irónica al plan de estudios europeo para jóvenes que se desplazan a otros países donde reciben educación y ayudas económicas.

En los últimos años se han detectado cientos de jóvenes menores de edad que se presentan en las comisarías con una nota que contiene el mismo texto: «Soy un menor de edad, ayuda…».

Los policías sospechan de inmediato de estos supuestos menores no acompañados y vulnerables, que llegan con teléfonos móviles de última generación, bien vestidos y hasta con caras ortodoncias en la dentadura. Incluso se ha detectado que periódicamente sus padres vuelven a España, como si se tratara de visitar a un estudiante europeo, para ver a sus hijos y compartir unos días antes de marcharse y dejar el coste de su educación y manutención en manos de los servicios públicos españoles.