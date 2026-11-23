Los jóvenes madrileños vuelven a tener una oportunidad para aliviar uno de los gastos que más dificultades plantea a la hora de independizarse, que es el alquiler. La Comunidad de Madrid ha anunciado una nueva inversión de 31,8 millones de euros para financiar el Bono Alquiler Joven, una prestación de 250 euros mensuales durante un máximo de 24 meses. La medida está dirigida a personas de entre 18 y 35 años con ingresos limitados y pretende facilitar el acceso a una vivienda habitual. Sin embargo, hay que tener en cuenta un detalle importante, ya que la autorización del presupuesto no significa que el nuevo plazo de solicitudes esté abierto desde ese mismo momento.

Quién puede solicitar los 250 euros

El programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años, ambos incluidos, que tengan nacionalidad española o residencia legal en España. Para acceder será necesario disponer de un contrato de alquiler de vivienda o habitación, o estar en condiciones de formalizarlo y acreditar que constituye la residencia habitual y permanente.

Otro requisito fundamental es no superar unos ingresos anuales equivalentes a tres veces el IPREM. Además, los solicitantes y las personas que convivan en la vivienda no pueden ser propietarios o usufructuarios de otro inmueble en España, salvo determinadas excepciones contempladas en la normativa. Tampoco pueden tener determinados vínculos familiares o económicos con el propietario del inmueble.

Los límites del alquiler en Madrid

La ayuda asciende a 250 euros mensuales durante un máximo de dos años, por lo que puede alcanzar los 6.000 euros en total. No obstante, el precio del alquiler debe ajustarse a unos límites establecidos, ya que son 600 euros mensuales para una vivienda completa y 300 euros para una habitación.

Estas cantidades se amplían en 54 municipios de la región, donde el máximo permitido alcanza los 900 euros para una vivienda y los 450 euros para una habitación. Entre ellos se encuentran Madrid capital, Alcalá de Henares, Alcobendas, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla, Rivas-Vaciamadrid y Torrejón de Ardoz.

Cuándo se podrá presentar la solicitud

El Consejo de Gobierno autorizó el 18 de noviembre la inversión de 31,8 millones de euros necesaria para conceder y pagar estas subvenciones. Desde su puesta en marcha en 2022, más de 17.000 madrileños se han beneficiado del programa.

La convocatoria y sus condiciones concretas deberán consultarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Por tanto, los interesados deben permanecer atentos a la publicación oficial para conocer cuándo podrán presentar nuevas solicitudes y qué documentación tendrán que aportar. La información estará disponible en la sede electrónica de la Comunidad de Madrid, dentro del apartado Bono Alquiler Joven.