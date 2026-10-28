Es oficial y ya está en vigor: la nueva ayuda al alquiler de 300 euros al mes para jóvenes, a quién afecta y cómo pedirla

Un experto en asesoría fiscal se ha pronunciado sobre la nueva ayuda del Gobierno en materia de alquiler que reparten las comunidades autónomas. Esta ayuda de 300 euros forma parte del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que fue aprobado recientemente por el Ejecutivo y a la que también pueden aspirar los mayores de 35 años en función de los requisitos que marque cada gobierno autonómico. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la ayuda en alquiler de 300 euros del Gobierno.

El problema de la vivienda es uno de los grandes males de España que no ha sabido atacar Pedro Sánchez durante su etapa en el Gobierno. Su última jugada ha sido disolver las Cortes para aprobar en Diputación Permanente dos decretos en materia de vivienda para intentar poner un parche a sus propios errores con claro motivo electoral. Todo ello mientras los desahucios se siguen sucediendo en España y los jóvenes (y no tan jóvenes) lo tienen en negro para acceder a una vivienda o simplemente a un alquiler en una gran ciudad.

Una de las medidas que tomó el Gobierno en su día fue aprobar un Plan Estatal de Vivienda que no ha conseguido rebajar el precio de la vivienda o alquiler en España. Todo lo contrario: ha seguido subiendo hasta llegar a máximos históricos debido a la baja oferta que se encuentra en este país. ¿Y cuál es uno de los motivos de ello? La incertidumbre generada en los propietarios por culpa de las políticas intervencionistas del Ejecutivo.

La ayuda de 300 euros para el alquiler

Dentro del paquete de medidas del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 está una ayuda de 300 euros en alquiler que el Gobierno entrega a las comunidades autónomas para que repartan a los ciudadanos que cumplan con los requisitos. «Se crea una ayuda de hasta 300 euros al mes destinada al pago del alquiler de las personas jóvenes. Esta ayuda podrá modularse en función de cada comunidad autónoma, que podrá incrementar o reducir el importe de la ayuda atendiendo a la realidad de su territorio», informa el Gobierno en sus canales oficiales.

@tu_blog_fiscal, un experto en asesoría fiscal, ha publicado en las redes sociales un vídeo en el que explica todos los pormenores de esta ayuda. «Acaban de salir las nuevas ayudas del alquiler del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y esto le afecta a todo el que viva de alquiler, sea joven o no», comienza diciendo en el vídeo publicado en TikTok en el que informa que: «Son las ayudas incluidas en el Plan Estatal de Vivienda y que pueden llegar a ser de hasta 300 euros al mes».

Este experto en la materia también informa de que estas ayudas de 300 euros en materia de alquiler no solo van destinadas a los jóvenes. «Aunque veáis que esto se destina a los jóvenes, luego cada comunidad autónoma lo ajusta y a los que no son tan jóvenes también se les da la ayuda».

«Para los jóvenes de más de 35 años, por norma general, la ayuda es de 250 euros al mes por vivienda o 150 euros al mes por habitación. Si eres menor de 35 años, por norma general, es de 300 euros por vivienda o 200 por habitación», indica. «Los requisitos los pone cada comunidad autónoma y pueden fijar unos límites de ingresos anuales», recuerda sobre estos límites que pueden llegar a ser de 30.000 euros anuales.