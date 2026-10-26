Iván Redondo era dueño de cuatro viviendas cuando el Gobierno le dio el piso de Diego de León a precio de ganga

El Gobierno de España, a través de la Seguridad Social, vendió a un precio muy por debajo del mercado a Iván Redondo su pisazo de la calle de Diego de León cuando ya tenía en propiedad 4 viviendas en las que podía vivir. Redondo, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, es actualmente propietario de cinco viviendas y una plaza de garaje, y acumula 1.597.000 euros en préstamos hipotecarios, según las notas del Registro de la Propiedad a las que ha tenido acceso OKDIARIO.

El patrimonio contrasta con el relato que ha ofrecido esta semana en televisión. Allí ha defendido la compra de su piso público de Madrid, presentándose como un inquilino de toda la vida. «He vivido, como toda mi generación, siempre de alquiler», y para quien comprar fue la única salida.

Cuando firmó la compra a la Seguridad Social, el 16 de septiembre de 2025, Redondo ya poseía otras cuatro viviendas. Una de ellas, en el centro de San Sebastián, fue tasada por el banco en 1.203.135 euros, una cifra todavía superior al precio que pagó por el piso de Madrid.

Su explicación televisiva fue otra. Según relató, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) les comunicó la venta con un mensaje tajante: «O compráis u os vais». Y añadió: «Nosotros decidimos hipotecarnos como cualquiera porque es que tampoco teníamos otra opción». Mintió. Sí tenían opción de quedarse en alguna de las cuatro viviendas que tienen en propiedad según el Registro.

Viviendas de Redondo

Las notas registrales dibujan un acervo inmobiliario construido en apenas cuatro años, todo él tras su salida de la Moncloa, el 14 de julio de 2021.

La primera compra llegó mes y medio después. El 30 de agosto de 2021, Redondo adquirió en solitario un ático en San Sebastián de 57 metros cuadrados, con una solana de 24 metros. Lo financió con una hipoteca de 328.000 euros a 30 años.

El 13 de octubre de 2023 entró en su patrimonio un piso de 61 metros cuadrados con trastero en Errenteria. En la nota no consta ninguna hipoteca.

El 16 de agosto de 2024 llegó la operación de mayor tamaño. Redondo y su mujer, Sandra Rudy, compraron al 50% un piso de 112 metros cuadrados útiles en el centro de San Sebastián, junto a una plaza de garaje. Lo financiaron con otro préstamo de 500.000 euros, con la tasación de 1,2 millones antes citada. Un piso a 700 metros de la mítica playa de la Concha.

El 10 de enero de 2025, Redondo sumó un segundo piso en Errentería, de 61 metros cuadrados, en la misma zona que el primero. Tampoco consta hipoteca.

La quinta vivienda es la de Diego de León, en el barrio de Salamanca de Madrid: 161 metros cuadrados, 147 útiles, comprados al Estado por un precio chollo de 1.120.921 euros, con una hipoteca de 769.000 euros.

En total, la pareja debe al banco 1.597.000 euros de principal. Según los registros, el matrimonio está casado en régimen de separación de bienes.

Las tres viviendas vascas compradas por Redondo procedían de herencias recientes, inscritas entre 2021 y 2023. Fue él quien los adquirió a los herederos. Su madre vive actualmente —ha estado en la presentación de su último libro— y su padre abandonó la familia cuando Iván tenía 10 años.

Alquiler público en Madrid

El contraste con su relato es mayor si se tiene en cuenta dónde vivía mientras compraba. Redondo ha ocupado el piso de Diego de León como inquilino de la Seguridad Social al menos desde 2011. Algunas fuentes sitúan su llegada en 2005, cuando ahí ya vivía su hoy mujer.

Su alquiler social, por ser jóvenes presuntamente vulnerables, era de 975 euros mensuales en 2011 y 1.147 euros en 2025, en torno a la mitad del precio de mercado de la zona. Redondo ya tenía 30 años en 2011 y 44 en 2025.

El contrato se firmó con la Sociedad Pública del Alquiler del Gobierno de Zapatero, a la que, según la documentación de la época que publica El Mundo, se accedía con ingresos aproximados inferiores a 40.000 euros.

Es decir, entre 2021 y 2025, Redondo ha comprado cuatro viviendas en Gipuzkoa mientras seguía viviendo de alquiler social en un piso público del barrio de Salamanca.

En su intervención televisiva, Redondo ha defendido que la compra de Madrid no fue un negocio: «Para mí es mi hogar», ha dicho. También ha subrayado el esfuerzo económico: «Estamos hablando de un dineral».

La ley no le impedía comprar. La resolución de la TGSS de 11 de agosto de 2026 explica que la mayoría de las ventas del edificio se han hecho «en favor de sus inquilinos, por tener reconocido un derecho de adquisición preferente».

La cuestión pendiente es otra: si el contrato de alquiler social que firmó en 2011 exigía requisitos de ingresos o de patrimonio y si la Seguridad Social los revisó alguna vez durante los catorce años de arrendamiento.

Redondo ha cerrado su defensa en televisión con una declaración de principios: una casa, ha dicho, «no es un bien de mercado». Sus escrituras cuentan otra historia: en cuatro años, el inquilino más célebre de la Seguridad Social ha pasado por el notario cinco veces.