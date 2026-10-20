El PP sobre el piso de Iván Redondo destapado por OKDIARIO: «Los ‘servicios’ de Jessica no fueron los únicos que pagó el Gobierno»

El Partido Popular se ha hecho eco este martes de la exclusiva publicada por OKDIARIO sobre el piso chollo en el barrio de Salamanca que la Tesorería General de la Seguridad Social vendió a Iván Redondo por casi 500.000 euros menos de su valor. «Parece que los ‘servicios’ de Jessica no fueron los únicos que el Gobierno pagó a través de un pisazo», ha publicado el PP a través de sus redes sociales, haciendo referencia al piso que José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes, pagó a su ex pareja en Plaza de España.

La cuenta de X del Partido Popular ha compartido la noticia publicada por OKDIARIO este lunes en la que desvelaba que el que fuera jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, entre 2018 y 2021, adquirió un piso de 147 metros cuadrados en la calle Diego de León por 1.120.921 euros en 2025. El metro cuadrado en dicha zona, en pleno barrio de Salamanca de Madrid, está valorado en más de 10.800 euros, según Idealista. Sin embargo, Redondo y su esposa pagaron 7.625 euros por metro cuadrado.

Redondo se ahorró gracias a esta adjudicación directa de la Seguridad social cerca de medio millón de euros, en concreto 466.679, y pagó casi un 30% menos que cualquier comprador en el barrio.

El PP ha recordado con su publicación el caso del piso que Ábalos pagó a su ex pareja Jésica en un edificio ubicado en la Torre de Madrid, junto a Plaza de España, otra de las zonas más exclusivas de Madrid. La investigación de la UCO desveló que miembros de la trama Koldo pagaron el alquiler del piso en el que residía la por entonces pareja de Ábalos. La cantidad desembolsada ascendía a más de 80.000 euros en concepto de alquiler.