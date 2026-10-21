Tu plan era Redondo, pero te pillamos con las llaves del chollo-piso en las manos

A Iván Redondo, la verdad desvelada por OKDIARIO sobre su chollo-piso en Diego León, zona prime de Madrid, le ha escocido. Y ante la falta de argumentos para explicar por qué la Seguridad Social le adjudicó un inmueble en 2025 a un precio a mitad del de mercado, ha hecho lo que suelen hacer quienes son pillados con las llaves del pisazo en las manos: arremeter contra este medio y justificar con mentiras que los 1.120.000 euros que pagó por una vivienda de 161 metros cuadrados, 147 útiles, los abonó porque la alternativa era quedarse en la calle. Hombre, Iván, que encima vayas de víctima no tiene un pase, porque con el regalo de la Seguridad Social te ha tocado el gordo.

Vamos, que si en lugar de adjudicación directa el piso hubiera salido a subasta, su precio habría superado los 2.200.000 euros. O sea, el doble de lo que pagaste. Mientes, además, cuando afirmas que no tuviste opción: o comprabas o te ibas del piso. Falso, Iván: aún quedan inquilinos en el edificio pagando un alquiler, de modo que es una patraña que tuvieras que marcharte de la casa. Pero, además, ¿cómo es posible que defiendas que te viste forzado a comprar cuando el precio que te ofreció la Tesorería de la Seguridad Social era toda una bicoca? Compraste en condiciones ventajosas porque sabías que esa casa, por ese precio, era un chollo. Y sabes que hoy vale el doble, Iván.

Quedan por explicar muchas cosas, pero lo más indignante es que, para defenderse, Iván Redondo se erija, encima, en víctima, como si fuera una suerte de Maricarmen. Hace falta tener pocos escrúpulos para vender la tesis de que la Seguridad Social le puso ante la disyuntiva de comprar el inmueble o perder el alquiler. La Seguridad Social le ofreció un piso de lujo a mitad de precio y, encima, el personaje se queja de que no tuvo más opción que hacerse propietario. Pobre Iván, qué cruel es el mercado. Y qué cara tienes, Redondo.