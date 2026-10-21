Redondo justifica su ‘piso chollo’ escudándose en precios de subastas en ese edificio de hace 12 años

Iván Redondo ha defendido en televisión la compra de su piso de la Seguridad Social en la calle Diego de León de Madrid. Ha calificado de «trola» la información publicada y ha exhibido una batería de cifras para demostrar que pagó más que nadie. Justifica su piso chollo escudándose en precios de salida de subastas de hace 12 años. La subasta que sí se hizo pocos meses después de su compraventa alcanzó los 1.510.000 euros, un 34% más caro que el piso de Redondo a pesar de ser un piso más pequeño.

Redondo presenta como adjudicación los 920.009 euros que, en realidad, eran el precio de salida de un ático vendido en esas fechas por 1.510.000 en el mercado abierto a cualquier persona, finalmente se lo lleva una mujer llamada Esther.

El ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez ha planteado su intervención como una lección contra la desinformación. «Lo voy a llamar hablarle al bicho», ha dicho, en referencia a «la IA», «los algoritmos» y «los bulos».

Su relato ha arrancado con una carta. Según ha explicado, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) les comunicó que iba a vender el inmueble: «o compráis u os vais». Y la pareja decidió «hipotecarnos como cualquiera».

Redondo ha detallado dos tasaciones. La de la Seguridad Social, de 1.120.921 euros, que es el precio pagado. Y otra que la pareja pidió, según él, por 947.533,38 euros. «Pagamos el importe máximo», ha asegurado que decidieron, aunque ninguna de las dos tasaciones se ha hecho pública al completo. Encargó esa tasación porque temía a periodistas con «mala fe».

Su gran argumento ha sido: «Esta es la casa con el importe más alto de la historia de la Tesorería General de la Seguridad Social».

Subasta del ático

Para probarlo, Redondo ha mostrado varias operaciones publicadas en el BOE. La más reciente, según ha dicho, es del 25 de noviembre de 2025, posterior a su compra: «920.009 Adjudicación. Boletín Oficial del Estado».

Esa cifra no fue una adjudicación. Corresponde al precio de salida de la subasta del ático del mismo edificio, publicada en noviembre de 2025. Según la resolución de la TGSS y el BOE, ese piso se adjudicó finalmente el 5 de marzo de 2026 por 1.510.000 euros.

Es decir, la subasta que Redondo ha exhibido como prueba de que pagó más terminó con un precio casi 390.000 euros superior al suyo. Su frase sobre el «importe más alto» tampoco se sostiene dentro del propio edificio. Una «trola» más.

Lo que sí es cierto es que su compra ha sido la adjudicación directa más cara de la historia del inmueble. La tabla de la TGSS muestra que las ventas a inquilinos de 2005 –la inmensa mayoría, 20 pisos– rondaron los 300.000 euros, y las de 2015 y 2016 se quedaron en 505.599 y 615.524 euros. No obstante esas dos últimas no fueron igual que la de Redondo ya que fueron «tras subasta desierta».

El resto de cifras que ha mostrado tampoco aparece en la documentación oficial del edificio. Redondo ha citado operaciones de junio de 2021 por 475.880 y 627.787 euros, y una subasta que, según él, acabó en 752.000. «Misma calle, mismo portal», ha insistido.

La Seguridad Social, en cambio, sólo registra dos subastas en el edificio en esos años: una de 900.000 euros en septiembre de 2021 y otra de 700.000 euros en noviembre de 2022. Ninguna de 752.000. Confunde precio de salida con precio final.

Los documentos de la Seguridad Social citados por El Mundo indican que Redondo arrendó el piso en septiembre de 2011, a través de la Sociedad Pública del Alquiler creada por el Gobierno de Zapatero. No obstante su pareja llegó a ese edificio en 2005 de forma opaca.

También ha defendido que renunciar a ese derecho preferente habría beneficiado a los grandes compradores: en las subastas, ha dicho, «normalmente van las empresas, los fondos de inversión».

Redondo ha cerrado con una idea personal: la vivienda «para mí no es un bien de mercado. Para mí es mi hogar». La hipoteca de 769.000 euros con un banco catalán, ha recordado, la terminarán de pagar a los 74 años.

Redondo ha querido enseñar en directo cómo se desmonta un bulo con datos del BOE. El trampantojo ha durado lo que tarda cualquiera en consultar la tabla de la Seguridad Social y saber leer bien el Boletín Oficial del Estado.