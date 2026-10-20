Redondo sobre su piso público: «Cuando pienso en él veo a Currillo, un perro que nos dio mucho y falleció»

Iván Redondo, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, ha recurrido a su perro fallecido, a los primeros pasos de su hija y a su mujer para defender en televisión la compra de su piso de la Seguridad Social en la calle Diego de León en el barrio Salamanca de Madrid.

Antes de dar cifras han llegado las emociones. «Para mí no es un bien de mercado. Para mí es mi hogar», ha afirmado. Y ha añadido: «Yo estoy viendo a mi mujer, estoy viendo a Currillo y lo cuento en [el libro] El Manual, que es un perro que nos dio mucho y que falleció. Estoy viendo los primeros pasos de mi hija…».

Ha continuado glosando a sus vecinos. Redondo ha mencionado a una vecina cuyo marido, según ha contado, le regaló «hace 20 años, una de las primeras corbatas» que tuvo en Madrid. También ha denunciado «el atentado a la intimidad» que, a su juicio, supone que se conozca la calle donde vive.

Redondo ha explicado en El Cascabel de TRECE que, tras más de 20 años de alquiler, recibió con su mujer una carta en la que se les comunicaba la venta del patrimonio: «O compráis o os vais». Decidieron hipotecarse, ha dicho, y terminarán de pagar «a los 74 años».

Dice que tiene una segunda tasación que, según él, consta en el expediente: «947.533,38 €». Ha asegurado que pudo pagar esa cantidad, pero que él y su mujer optaron por «el importe máximo», los 1.120.921 euros que figuran en la documentación de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

Pero entre los datos que ha exhibido para tratar de desmentir sin éxito a OKDIARIO figura uno tramposo. Señala como «adjudicación» una cifra de 920.009 euros que, según la Plataforma de Contratación del Sector Público, fue sólo el precio de salida de un ático del mismo edificio. Esa vivienda se ha vendido en subasta, a precio de mercado, por 1.510.000 euros, es decir, 15.894 euros cada el metro cuadrado, muy lejos de los 7.625 que ha pagado él.

El ex asesor de Moncloa ha tratado defenderse tras ser preguntado por la información publicada por este periódico. Lo ha hecho con papeles en la mano y con un ejercicio que él mismo ha bautizado como «hablarle al bicho», que ha definido como «hablarle a la IA, hablarle a los algoritmos».

«No me cuesta nada hablar del tema porque conozco evidentemente el caso y, como os podéis imaginar, en el momento en que se producía esa transacción, yo sabía perfectamente que cualquier persona de mala fe podía intentar inventar algo», expone el ex asesor áulico del sanchismo.

Afirma que su vivienda es «la casa con el importe más alto de la historia de la Tesorería General de la Seguridad Social». Pero no es la venta más cara de ese portal. Lo es la subasta de pocos meses después en ese mismo bloque.

Redondo ha citado también dos importes de 2021 en «misma calle, mismo portal», de 475.880 y 627.787 euros, y una subasta de 752.000. De nuevo precios de salida. La relación oficial de la TGSS no recoge ninguna venta por esas cantidades en el edificio. El único piso vendido allí en 2021 se ha adjudicado en subasta por 900.000 euros. Se trata de precios lejos del mercado inmobiliario que está actualmente por las nubes.

El propio presentador del programa, José Luis Pérez, ha puesto el foco en el dato que faltaba: «Habría que determinar el precio por metro cuadrado». Redondo pagó 7.625 euros por metro cuadrado por sus 147 metros, en una zona donde, según Idealista, se superan los 10.800.

El ex asesor ha defendido que renunciar a su derecho preferente habría supuesto que el piso lo comprara «un fondo». El presentador, además, le ha reprochado sus ataques personales al director de este periódico, Eduardo Inda: «No está aquí para defenderse. Le considero amigo. No me parece justo. Ha dado muchas de las grandes exclusivas de este país, de un partido y de otro».