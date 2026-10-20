Redondo debería haber pagado 2,3 millones por su piso aplicando los 15.894 euros/m2 que el Gobierno cobró a su vecino

Iván Redondo, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, debería haber pagado 2.336.418 euros por el piso de 147 metros cuadrados que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) le ha vendido en la calle Diego de León en pleno barrio de Salamanca de Madrid. Esa es la cifra que resulta de aplicar a su vivienda el precio por metro cuadrado que ha alcanzado en pública subasta un ático del mismo inmueble: 15.894 euros. Redondo y su mujer abonaron 1.120.921 euros, sin subasta ni concurso: 1.215.497 euros menos.

La comparación no procede de un portal inmobiliario ni de anuncios cercanos. Procede del propio edificio y del mismo vendedor, la Seguridad Social, que apenas escasos meses después de la operación con Redondo ha sacado a subasta otra de sus viviendas en ese bloque en Diego de León y ha obtenido por ella el doble por metro cuadrado, aun tratándose de un piso más pequeño.

Según el anuncio de adjudicación del expediente, publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18 de junio de 2026, la Seguridad Social ha subastado la «vivienda situada en la calle Diego de León planta ático». Su valor estimado era de 920.009 euros.

La puja del ático se ha cerrado en 1.510.000 euros, un 64% por encima del precio de salida. La motivación de la adjudicación, recogida en el documento oficial, es escueta: «Oferta más elevada».

Aplicado el precio alcanzado en esa subasta (unos 15.894 euros por metro cuadrado) a los 95 metros cuadrados del piso de Redondo que refleja el Catastro se eleva el valor de su vivienda hasta los 2.336.418 euros. Redondo pagó sólo 7.625 euros por metro cuadrado.

Subasta en Diego de León

La subasta del ático se ha celebrado el 5 de marzo de 2026 en la Dirección Provincial de la Seguridad Social de Madrid. El pliego la definía como una subasta pública «con posturas al alza», con ofertas en sobre cerrado admitidas hasta el 19 de febrero.

PISO IVÁN REDONDO. Informe oficial de la Seguridad Social que demuestra que en el mismo edificio de Diego de León se ha subastado en las mismas fechas un ático más pequeño que el piso de Iván Redondo, pero las pujas han elevado el precio a un importe el metro cuadrado que, en proporción, hace que el piso de Redondo hubiera costado más de dos millones. (Clic para ampliar)

El contraste con la operación de Redondo es evidente. La vivienda del ex asesor principal de Sánchez no ha pasado por ninguna puja. La Seguridad Social se la ha adjudicado directamente el 16 de septiembre de 2025, en su condición de inquilino, una fecha en la que ha firmado también una hipoteca de 769.000 euros a 30 años.

Redondo llegó al piso en 2005, uniéndose al alquiler que había conseguido su entonces novia y hoy esposa. Esa condición le ha permitido ejercer el derecho de adquisición preferente que reconoce la Ley de Arrendamientos Urbanos. La ley le daba prioridad para comprar, pero el precio lo ha fijado la propia Seguridad Social muy a la baja.

Patrimonio de la Seguridad Social

Un informe de la Seguridad Social que desvela en exclusiva OKDIARIO, confirma que en Diego de León se han vendido 38 inmuebles por adjudicación directa, «la mayoría en favor de sus inquilinos». Todas esas ventas se hicieron en un gran paquete en 2005, con José Luis Rodríguez Zapatero. Luego hubo dos adjudicaciones directas pero con una subasta previa donde no se recabaron ofertas.

En paralelo, el organismo ha vendido 18 inmuebles del edificio mediante subasta. Entre los últimos pisos figuran adjudicaciones de 900.000 euros en septiembre de 2021, 700.000 euros en noviembre de 2022 y los 1.510.000 euros del citado ático vendido en marzo de 2026.

Un edificio histórico de 1940

El inmueble de Diego de León fue íntegramente de titularidad pública durante décadas. Según la Seguridad Social, lo adquirió en 1946 la Mutualidad de Accidentes de Mar y Trabajo, después integrada en el Instituto Social de la Marina.

En 1986 se llevó a cabo la división horizontal del edificio en viviendas, locales y trasteros. Con la Ley de 1996, el patrimonio del Instituto Social de la Marina pasó a manos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

La gran oleada de ventas llegó en 2005, con el Plan de Optimización del Patrimonio de la Seguridad Social. Aquel año se vendieron directamente una veintena de pisos y locales, la mayoría por importes de entre 290.000 y 340.000 euros. Hoy, según la propia Seguridad Social, sólo conserva en el edificio «5 pisos y 4 trasteros».

Dos ventas, dos precios

En apenas seis meses, la Seguridad Social ha vendido dos viviendas en el mismo portal por dos caminos distintos. En la subasta abierta, el mercado ha fijado el precio. En la adjudicación directa a Redondo, lo ha fijado la tasación del propio organismo a un nivel sorprendentemente bajo.

La diferencia entre ambos métodos, trasladada a los 161 metros cuadrados del ex gurú de Moncloa, supera el millón de euros. Él y su equipo, a preguntas de OKDIARIO, evitan hacer aclaraciones. En Diego de León el ascensor es el mismo para todos los vecinos, pero el precio, a la vista de los documentos oficiales, no.