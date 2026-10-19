Sus vecinos opinan sobre el ‘pelotazo’ de Iván Redondo: «Se lo han vendido a ese precio por ser quien es»

Vecinos del bloque de la calle Diego de León, en el barrio de Salamanca de Madrid, donde ha comprado Iván Redondo, dicen que ha sido «privilegiado» al comprar su vivienda a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). A su juicio, se la han vendido a ese precio por debajo del valor de mercado «por ser quien es». Su testimonio aporta además un dato clave: el ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez no heredó el piso de sus padres, sino que llegó al edificio como inquilino junto a su mujer, la consultora Sandra Rudy, hace alrededor de quince años.

Un vecino que lleva tiempo en el edificio, que conoce al matrimonio desde su llegada al inmueble, ha pedido no ser identificado. Su valoración no deja lugar a dudas: «Se lo han vendido a ese precio a él por ser quien es». Aunque la Ley de Arrendamientos Urbanos reconoce el derecho preferente para el inquilino, los vecinos están molestos por el precio pagado por debajo del mercado.

Otra vecina dice: «No digo que se lo merezca o no, pero a veces en la vida uno puede saltar un escalón por encima de otro, que igual otra persona lo ha solicitado y no se lo han concedido». Señala que son una pareja muy afable y él, un cerebro privilegiado: «Yo no le quito mérito alguno», ha subrayado.

Piso de Redondo

En un informe interno de la Seguridad Social, el organismo ha detallado que 38 inmuebles del edificio se han vendido por adjudicación directa, «la mayoría en favor de sus inquilinos, por tener reconocido un derecho de adquisición preferente». No obstante, esos casos fueron en un procedimiento único en 2005 con José Luis Rodríguez Zapatero. Tras esa ronda no hay otro caso como el de Redondo hasta 2025. Lo habitual en estos años han sido las subastas a precio de mercado.

Las ventas directas se han realizado sobre una «tasación pericial», según la misma documentación. En la tabla aparece una sola operación en 2025: un piso vendido por 1.120.921 euros el 16 de septiembre.

Ese mismo día, según la nota simple del Registro de la Propiedad número 1 de Madrid, Redondo y Rudy adquirieron el 50% del piso, de 128,48 metros cuadrados útiles. La compra se ha financiado con una hipoteca de 769.000 euros a 30 años del Banco de Sabadell, que vence el 30 de septiembre de 2055.

Alquiler en Salamanca

Según los recuerdos de los vecinos, «él vino aquí a vivir ya con Sandra» hace «como 15» años. Por entonces, ha explicado, la Seguridad Social ofertaba pisos del edificio a gente joven: «Salieron para alquilar, no sé qué criterios se siguieron para elegir a los inquilinos en ese momento».

La pareja, según su relato, no tuvo trato preferente en aquel momento. «Sandra entró como cualquier otro», asegura una voz veterana. Y ha añadido que entonces él no podía beneficiarse de su fama: «En aquel momento, él no era tan conocido para nada».

Ese relato encaja con Moncloa, la biografía de Toni Bolaño publicada hacia 2021. El libro describe «el piso de alquiler en el que vivía con Sandra» y precisa que era «el mismo en el que siguen viviendo ahora». Allí convivieron muchos años con un perrito –Currillo, un cocker spaniel con algunas malas pulgas– y luego nació su hija.

La vivienda, según otra vecina, necesitaba reformas. Ha recordado que Sandra Rudy se quejaba de su estado y le comentaba que «las ventanas no me cierran». En esa vivienda acogieron temporalmente a José Blanco, ex ministro y ahora dirigente de la consultora H/Advisors (anteriormente Acento).

El edificio tiene una historia ligada a la Administración desde hace ochenta años. La Mutualidad de Accidentes de Mar y Trabajo, después Instituto Social de la Marina, lo compró completo en 1946. El 31 de enero de 1986 se dividió en viviendas, locales y trasteros, y en 1997 pasó a manos de la Seguridad Social.

Un vecino describe el inmueble concebido para servidores públicos, con «pisos que se habían destinado a funcionarios del Estado, muchos altos cargos militares». Según ha explicado, en ese momento quien se jubilaba «tenía que dejar la casa para que viniera otro a ocupar su lugar».

Desde 2005, la Seguridad Social ha ido desprendiéndose del edificio por partes, con oleadas de ventas en 2005, 2015, 2016 y 2025. Según la resolución, hoy conserva 5 pisos y 4 trasteros.

Redondo, que fue director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno entre el 11 de junio de 2018 y el 14 de julio de 2021, ha construido desde entonces un grupo empresarial propio. Varias de sus sociedades han fijado su domicilio social en esta misma dirección.