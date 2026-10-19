Vox tras la exclusiva de OKDIARIO: «Sánchez regala una casa a Iván Redondo a la que los jóvenes no pueden acceder»

Íñigo Henríquez de Luna, portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Madrid, ha denunciado este lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez ha «regalado» una casa a Iván Redondo, haciéndose eco de la exclusiva de OKDIARIO sobre el ex jefe de gabinete del presidente, mientras los jóvenes en España «no pueden acceder a la vivienda en propiedad».

El portavoz de Vox critica que Sánchez ha beneficiado a «sus amigos» mientras los españoles mantienen la vivienda como su principal problema, especialmente en el caso de los jóvenes. Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid, Henríquez de Luna ha evidenciado las carencias de las políticas del Ejecutivo en materia de vivienda y ha puesto como ejemplo la información conocida sobre Redondo y su casa en el madrileño Barrio de Salamanca.

«Nos hemos enterado hoy de que a sus amigos, a sus enchufados, a Iván Redondo, a ese sí que le ha regalado una vivienda en la mejor zona de Madrid con un descuento importantísimo en su precio”, ha afirmado Henríquez de Luna este lunes.

El portavoz ha contrapuesto la situación del ex jefe de gabinete de Sánchez con las dificultades que sufren los españoles para acceder a una vivienda. En esta línea, ha acusado al presidente del Gobierno de haber dado «muy poco dividendo a los españoles» en materia de vivienda durante estos años. «Ese es el Gobierno de Sánchez», ha sentenciado.

«Sánchez, que está muy enamorado de su mujer, nos ha dicho este fin de semana, pero muy poco enamorado de los españoles», ha comentado Henríquez de Luna, en referencia a las palabras del líder del PSOE. Para el portavoz de Vox en la Asamblea madrileña, la situación de la vivienda evidencia la distancia entre las prioridades del Gobierno y los problemas reales que afrontan los ciudadanos, especialmente los jóvenes, que «no pueden acceder a la vivienda en propiedad».

Vox considera que la política de vivienda debe incorporar el principio de «prioridad nacional» y ha reclamado medidas fiscales específicas para facilitar el acceso de los españoles a su vivienda habitual. «Lo primero es ayudar a los de aquí. Prioridad nacional», ha afirmado, dejando claro que «el 29 de noviembre» el objetivo es «echar» al Gobierno de Sánchez.

El chollo para Iván Redondo

La Tesorería General de la Seguridad Social vendió a Iván Redondo y a su mujer un exclusivo piso de 147 metros cuadrados en la calle Diego de León, en pleno barrio de Salamanca. El matrimonio pagó 1.120.921 euros, lo que equivale a 7.625 euros el metro cuadrado. En la zona, el metro cuadrado está valorado en más de 10.800 euros, según el portal inmobiliario Idealista. A precio de mercado, la vivienda habría costado alrededor de 1.587.600 euros. Redondo se ahorró así cerca de medio millón de euros, en concreto 466.679, y pagó casi un 30% menos que cualquier comprador en el barrio.

La compraventa se firmó ante notario el 16 de septiembre de 2025, según la documentación registral y oficial de la Seguridad Social a la que ha tenido acceso OKDIARIO. Para financiarla, Redondo suscribió una hipoteca de 769.000 euros a 30 años con un banco catalán.

Los pisos que se venden hoy en la zona dan la medida de la operación. En la esquina de Diego de León con Castelló se anuncia un piso reformado de 225 metros por 2,89 millones, a 12.844 euros el metro cuadrado. Algo más abajo, en Castelló a la altura de Juan Bravo, otro de 183 metros sale por 1,795 millones, a 9.809 euros el metro. Incluso el más barato de los dos supera en casi 2.200 euros por metro cuadrado lo que pagó Redondo.