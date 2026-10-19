Redondo pagó a 7.625 euros el metro cuadrado en un barrio donde cuesta más de 10.800 €, según Idealista

La Seguridad Social vendió en septiembre de 2025 a Iván Redondo, ex jefe de gabinete de Sánchez, sin subasta ni concurso, un piso de 147 metros en la calle Diego de León por 1,12 millones: 7.625 euros el metro cuadrado, cuando en esa zona del barrio de Salamanca se pagaba entonces por encima de los 10.800 euros, según Idealista. Casi medio millón de euros de rebaja respecto al precio de mercado.

Redondo y su esposa abonaron 1.120.921 euros por la vivienda, lo que equivale a 7.625 euros el metro cuadrado. Según el portal inmobiliario Idealista, el metro cuadrado en el barrio de Salamanca en octubre de 2025, un mes después de la compra, rondaba los 11.081. En la zona donde fueron agraciados Redondo y su mujer, el metro cuadrado promedia entre los 10.800 y los 12.000 euros el metro. .

Basta un vistazo a los anuncios de la misma calle para medir la ganga. En la esquina de Diego de León con Castelló, a pocos metros del piso de Redondo, se vende un piso reformado de 225 metros cuadrados, con cuatro habitaciones y cinco baños, en una sexta planta exterior con vistas a la iglesia de Diego de León. Su precio, según Idealista, es de 2.890.000 euros, unos 12.844 euros el metro cuadrado. Es decir, 5.219 euros más por metro cuadrado de lo que pagó Redondo.

Otro anuncio de la zona confirma la diferencia. En la calle Castelló, junto a la plaza del Marqués de Salamanca y a la altura de Juan Bravo, se vende por 1.795.000 euros un piso de 183 metros cuadrados en un edificio de 1936. Tiene salón y comedor independientes, tres dormitorios, dos baños completos, aseo de cortesía y suelos de mármol. Sale a unos 9.809 euros el metro cuadrado: casi 2.200 euros más por metro que lo que pagó Redondo. A ese precio, su piso de 147 metros costaría unos 1,44 millones, alrededor de 321.000 euros más.