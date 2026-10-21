El bloque de Iván Redondo alojó a ‘Julito’ Martínez, el pagador de Zapatero, y allí guardó 286.070 € en efectivo

Iván Redondo, ex jefe de gabinete del presidente Pedro Sánchez, ha comprado a la Tesorería General de la Seguridad Social, sin concurso público ni subasta, el piso de 147 metros cuadrados en el que vivía de alquiler en la calle Diego de León, en pleno barrio de Salamanca de Madrid.

Se trata del mismo edificio en el que residía Julito Martínez Martínez, señalado como pagador de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, y donde la UDEF encontró 286.000 euros ocultos.

La vivienda de Iván Redondo ha cambiado de manos por adjudicación directa, sin pasar por un procedimiento abierto. Redondo ha ejercido su derecho de adquisición preferente como inquilino cuando la Seguridad Social ha decidido sacar el inmueble a la venta dentro de su Plan de Optimización del Patrimonio.

El precio ha ascendido a 1.120.921 euros, lo que equivale a 7.625 euros por metro cuadrado. En esa zona del distrito de Salamanca, el metro cuadrado se vende actualmente a más de 11.000 euros.

Según la información publicada por OKDIARIO, una vivienda de esas características cuesta en la zona, de media, del orden de 600.000 euros más.

Hipoteca

La operación se formalizó el 16 de septiembre de 2025 ante notario. Ese mismo día, Redondo firmó una hipoteca con el Banco de Sabadell por un principal de 769.000 euros a 30 años. El préstamo vence el 30 de septiembre de 2055. Para entonces, el antiguo inquilino de Moncloa tendrá 74 años.

La nota simple del Registro de la Propiedad acredita que Iván Redondo y su mujer ostentan cada uno el «50% de pleno dominio» del inmueble, «adquirido por título de compra con carácter privativo». La escritura se inscribió el 7 de octubre de 2025.

Piso de la Seguridad Social

El edificio ha pertenecido íntegramente a la Seguridad Social desde 1946, cuando lo adquirió la Mutualidad de Accidentes de Mar y Trabajo, posteriormente Instituto Social de la Marina. En 1986 se dividió horizontalmente en viviendas, locales y trasteros. Su padre precisamente era mecánico de barcos en País Vasco, pero abandonó la familia cuando Iván Redondo tenía 10 años.

Redondo logró ser el titular del contrato de alquiler en ese edificio de rentas antiguas a trabajadores y ex trabajadores del sector marítimo.

La venta no ha sido un hecho aislado. En los últimos 20 años, la Seguridad Social ha vendido en el edificio 38 inmuebles por adjudicación directa, «la mayoría en favor de sus inquilinos, por tener reconocido un derecho de adquisición preferente».

Otros 18 se han vendido por subasta pública entre 2005 y 2026. En la primera gran oleada de ventas, en 2005, el piso de Redondo no se vendió.

Caso Plus Ultra

En ese mismo bloque de Diego de León vivía de alquiler Julito Martínez Martínez, señalado como pagador de Zapatero en el caso Plus Ultra. En ese piso, la UDEF encontró 286.000 euros ocultos en una bolsa de golf, en el baño y en los radiadores de la calefacción.

Redondo, nacido en San Sebastián el 14 de abril de 1981 y licenciado en Humanidades y Comunicación por la Universidad de Deusto, fundó, en 2007, con 26 años, Redondo & Asociados Public Affairs Firm en Madrid.

Antes de llegar a Moncloa, trabajó para dirigentes del Partido Popular. Asesoró a Xavier García Albiol en las municipales de 2011, que le dieron la alcaldía de Badalona, y fue director del Gabinete de la Presidencia de la Junta de Extremadura con José Antonio Monago entre 2012 y 2015.

En 2017 se incorporó al equipo de Pedro Sánchez para las primarias del PSOE. Se le atribuye la condición de ideólogo de la moción de censura contra Mariano Rajoy de 2018.

Fue nombrado director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno por real decreto de 8 de junio de 2018 y tomó posesión el día 11. En enero de 2020 asumió además la creación de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo.

Su creciente peso llevó a diversos medios a definirlo como «el quinto vicepresidente». Cesó en julio de 2021, tras una remodelación del Gobierno en la que Sánchez nombró jefe de gabinete a Óscar López.

En 2026, Redondo ha desvelado que salió de Moncloa por una operación de corazón a causa de una cardiopatía congénita. También ha afirmado que Sánchez quería nombrarlo ministro.

Desde 2021 escribe en La Vanguardia y es consejero del Grupo Godó. Además, ha creado Opina 360 SL, Redondo y Asociados y Grupo Redondo Global SL, todas domiciliadas en el piso de Diego de León. La vivienda por la que durante décadas pagó una renta al Estado se ha convertido así en la sede de sus negocios antes incluso de ser de su propiedad.

OKDIARIO ha intentado contactar con Redondo desde julio por correo electrónico y por teléfono, y este ha declinado hacer comentarios.

En un mismo portal del barrio de Salamanca han coincidido dos historias muy distintas: la de unos billetes escondidos tras los radiadores y la de un contrato de alquiler público convertido en escritura de propiedad. Comparten dirección, aunque no expediente.