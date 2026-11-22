El juez discrepante del caso Mango advierte en su voto particular del auto que confirma la prisión provisional del hijo de Jonathan Andic: «Se corre el riesgo de valorar como indicios (contra Jonathan Andic) sospechas o conjeturas».

Este último auto de los tres jueces de la Audiencia Provincial de Barcelona resta importancia a muchos de los indicios contra Jonathan Andic; mantiene la fianza para Andic mientras se investiga la muerte de su padre. Sin embargo, uno de los tres jueces fue más allá. El presidente de la sala emitió un voto particular mucho más duro y favorable al hijo del fundador de Mango, investigado por matar a su padre.

En su voto particular, el magistrado Andrés Salcedo Velcasco desarrolla en 26 páginas dos conceptos: los indicios contra Jonathan Andic por la muerte de su padre son más débiles de lo que esgrime la juez del caso y que, por tanto, se debería retirar la prisión provisional contra el investigado, reduciéndola a medidas más proporcionadas como la retirada del pasaporte o la firma en sede judicial cada 15 días.

Las discrepancias con los otros 2 jueces

El magistrado cree, al contrario que sus compañeros, que no es un indicio de culpabilidad que Jonathan fuera la única persona que estaba en el momento en el que su padre cayó por el barranco, ya que era una excursión acordada entre ambos. De hecho, fue el padre el que eligió el día y la hora de la excursión, sobre las 12:00 horas de ese día de diciembre.

por el barranco, ya que era una excursión acordada entre ambos. De hecho, fue el padre el que eligió el día y la hora de la excursión, sobre las 12:00 horas de ese día de diciembre. En su voto discrepante, el magistrado tampoco cree que Jonathan eligiera ese lugar para matar a su padre ; simplemente eligió un sitio que conocía para hablar con su padre «en un lugar tranquilo», frecuentado por familias, mientras daban un paseo. Lo mismo con las visitas previas al lugar antes del suceso. «Se sabe que estuvo allí poco antes, pero no se acredita que fue para preparar el lugar».

; simplemente eligió un sitio que conocía para hablar con su padre «en un lugar tranquilo», frecuentado por familias, mientras daban un paseo. Lo mismo con las visitas previas al lugar antes del suceso. «Se sabe que estuvo allí poco antes, pero no se acredita que fue para preparar el lugar». No cree tampoco el juez que la contradicción entre la descripción de Jonathan del accidente y la reconstrucción de ese momento hecha por los Mossos sea un indicio de peso en su contra. Jonathan dijo que caminaba a unos 6 metros delante de su padre cuando cayó y, según los investigadores, estaría a 15 metros. «La distancia es una aproximación que no se puede comprobar con exactitud», como ya han dicho los agentes.

sea un indicio de peso en su contra. Jonathan dijo que caminaba a unos 6 metros delante de su padre cuando cayó y, según los investigadores, estaría a 15 metros. «La distancia es una aproximación que no se puede comprobar con exactitud», como ya han dicho los agentes. Tampoco le da relevancia, como sus compañeros, a que Jonathan dijera que su padre iba haciendo fotos en los momentos en que sucedió la caída y el teléfono del padre muestre que no lo usó en los últimos diez minutos antes del accidente. «Los expertos han admitido que no se puede saber si Isak estaba parado o no cuando cayó; lo de si estaba haciendo fotos en ese momento o poco antes es irrelevante; lo importante es que no excluye un resbalón y no acredita que Jonathan le empujara».

y el teléfono del padre muestre que no lo usó en los últimos diez minutos antes del accidente. «Los expertos han admitido que no se puede saber si Isak estaba parado o no cuando cayó; lo de si estaba haciendo fotos en ese momento o poco antes es irrelevante; lo importante es que no excluye un resbalón y no acredita que Jonathan le empujara». Respecto a los ocho minutos que tardó en llamar a emergencias tras la caída de su padre , el juez explica que ni la juez del caso le ha dado relevancia y «tiene un alcance limitado como indicio». Es necesario recordar que Jonathan llamó a la pareja de su padre de inmediato y dos minutos después a emergencias. Según el auto, no tardó en llamar y colaboró en las tareas de rescate.

, el juez explica que ni la juez del caso le ha dado relevancia y «tiene un alcance limitado como indicio». Es necesario recordar que Jonathan llamó a la pareja de su padre de inmediato y dos minutos después a emergencias. Según el auto, no tardó en llamar y colaboró en las tareas de rescate. El juez no da por un indicio sólido que el motivo del presunto homicidio fuera la relación personal y profesional de Jonathan y su pérdida de protagonismo en la empresa. El juez razona que el voto mayoritario de los tres magistrados: «Si queda acreditado que Isak no iba a desheredar a Jonathan, ni tampoco le importaba la fundación, y no sabía que su padre le quería apartar de la empresa, entonces la situación de Jonathan tampoco es un motivo bastante para mantener la prisión provisional».

Las coincidencias con los otros dos jueces

El juez discrepante inicia su razonamiento enumerando los indicios de la juez del caso contra Jonathan Andic, cuya importancia ha sido rebajada por los tres jueces de la Audiencia (él entre ellos) que firman el último auto del caso.

El magistrado destaca que los tres jueces coinciden en que las relaciones entre el padre y el hijo oscilan , que en los meses previos a la caída mortal se llevaban bien y no son un indicio relevante para acusar al hijo de matar al padre.

, que en los meses previos a la caída mortal se llevaban bien y no son un indicio relevante para acusar al hijo de matar al padre. Respecto a la elección de la ruta de la excursión , tanto el juez discrepante como sus compañeros coinciden en que Jonathan simplemente eligió «un lugar tranquilo» para hablar con su padre sin otro ánimo, en contra del criterio de la juez del caso.

, tanto el juez discrepante como sus compañeros coinciden en que Jonathan simplemente eligió «un lugar tranquilo» para hablar con su padre sin otro ánimo, en contra del criterio de la juez del caso. El juez recuerda que los tres magistrados han coincidido en remarcar que « tres informes forenses no han podido concluir cómo cayó Isak Andic y si su caída fue fruto de un empujón o de la intervención de otra persona». La sala no comparte la relevancia que le da la juez a este indicio.

y si su caída fue fruto de un empujón o de la intervención de otra persona». La sala no comparte la relevancia que le da la juez a este indicio. Los tres jueces también están de acuerdo en que la pretensión de la juez del caso sobre que Jonathan se deshizo de su teléfono en Ecuador, meses después del suceso, para borrar pruebas, no se sostiene. Se perdieron datos al cambiar de teléfono, pero no está acreditado que borrara datos; de hecho, algunos se recuperaron.

Así, el juez discrepante concluye: «Este mismo auto pone de manifiesto el debilitamiento de prácticamente todos los indicios, el carácter limitado de unos o el secundario de otros, o la nula relevancia de algunos. Los indicios pueden sostener la investigación, pero para sostener la prisión provisional deben ser más intensos, gruesos y alcanzar el nivel de motivos bastantes, cosa que no ocurre de manera patente en este caso».

«Hubiera procedido, a mi parecer, a estimar parcialmente el recurso de la defensa y revocar la prisión, manteniendo las otras medidas adoptadas, como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecencia apud acta semanal», concluye el magistrado.